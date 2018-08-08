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Kurutmalık sultaniye çekirdeksiz üzümde hasat başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 15:50 | Son Güncelleme

MANİSA'nın önemli ihraç ürünü sultaniye çekirdeksiz üzümünün, kurutulmak üzere hasadına başlandı.

Kurutmalık sultaniye çekirdeksiz üzümde hasat başladı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın önemli ihraç ürünü sultaniye çekirdeksiz üzümünün, kurutulmak üzere hasadına başlandı. Bu yıl 15 gün önceden hasat edilen ürün, bağlarda kesimi yapıldıktan sonra kuruması için sergiye alındı.
Türkiye'nin kuru üzüm ihracatının yüzde 90'ını tek başına karşılayan Manisa'da bu yıl, kurutmalık sultaniye çekirdeksiz üzümün hasadı başladı. 2016-2017 sezonunda yurt dışına 270 ton kuru üzüm ihraç ederek 420 milyon dolar gelir elde eden Manisa'da bu yıl, kurutmalık sultaniye çekirdeksiz üzümü hava şartları nedeniyle önceki yıllara göre 15 gün önceden hasat edildi. Hasat edilen üzümler, kuruması için önce su, potasyum karbonat ve zeytinyağından oluşan karışımla yıkandıktan sonra sergilere alındı. Bazı çiftçiler bağlarında tel sergileri tercih ederken, bazı çiftçiler ise ürünü yere serdi. Ürünün mevsimsel sıcaklıklara göre yaklaşık 1 hafta içerisinde kuruması bekleniyor.
Manisa Bağcılık Araştırma Merkezi Müdürü Akay Ünal, bu yıl hem sofralık hem de kurutmalık üzüm hasadında erkenci bir dönem yaşadıklarını dile getirdi. Hasatta dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Ünal, "Kuru üzümde, kuruma randımanını etkileyen en önemli faktör içerisindeki suda çözülebilir kuru madde dediğimiz maddenin derecesidir. Erken hasat edersek, kuruma randımanımız daha düşük oluyor. Normalde 4 kilodan 1 kilo kuru üzüm elde ederken, bu oran 4.5-5 kilogramdan 1 kilogram kuru elde etmemizi sağlıyor" diye konuştu.
Ürün sergiye serilmeden önceki aşamalar hakkında bilgi veren Ünal, özellikle kurutmalık üzümün bandırma aşamasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Merkez Müdürü Ünal, açıklamasında, kurutmalık üzümün bandırma aşamanın tamamlandıktan sonra sergi aşamasında yapılacak hususlar hakkında da bilgi verdi.
Ünal, hastalıktan zarar görmüş salkımların mutlaka ayrı bir yerde tutulması gerektiğini vurguladı. Üzümün kaldırılması için gerekli şartlara değinen Ünal, "Normalde üzüm yüzde 11 civarında bir nem değerindeyken, kuru üzümü kaldırmamız gerekiyor. Bu da direkt dereceyi ölçemesek bile avuç içine aldığımız zaman ne bir topaklanma ne de çok fazla kurumuş olması gerekiyor" dedi.
Ünal son olarak, tel sergide kurutulan üzümlerin, yerdeki sergide naylon üzerinde kurutulan üzümlerden daha kaliteli olduğunu ifade ederek, "Tel sergideki üzümlerin kuruma zamanı 15 günü bulabiliyor. Yere serilmiş naylon üzerinde kurutulan üzümler ise bir hafta veya 10 içinde kuruyabiliyor. Ancak yere serilen üzümler tozlandığı için tel sergide kurutulan üzümlerin kalitesi daha iyi oluyor" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Kurutmalık sultaniye çekirdeksiz üzümde hasat başladıKurutmalık sultaniye çekirdeksiz üzümde hasat başladıKurutmalık sultaniye çekirdeksiz üzümde hasat başladıKurutmalık sultaniye çekirdeksiz üzümde hasat başladı

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