HABER

Kurutmalık sultaniye çekirdeksiz üzümde hasat başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 17:00 | Son Güncelleme

MANİSA'nın önemli ihraç ürünü sultaniye çekirdeksiz üzümünün, kurutulmak üzere hasadına başlandı.

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın önemli ihraç ürünü sultaniye çekirdeksiz üzümünün, kurutulmak üzere hasadına başlandı. Bu yıl 15 gün önceden hasat edilen ürün, bağlarda kesimi yapıldıktan sonra kuruması için sergiye alındı. Türkiye'nin kuru üzüm ihracatının yüzde 90'ını tek başına karşılayan Manisa'da bu yıl, kurutmalık sultaniye çekirdeksiz üzümün hasadı başladı. 2016-2017 sezonunda yurt dışına 270 ton kuru üzüm ihraç ederek 420 milyon dolar gelir elde eden Manisa'da bu yıl, kurutmalık sultaniye çekirdeksiz üzümü hava şartları nedeniyle önceki yıllara göre 15 gün önceden hasat edildi. Hasat edilen üzümler, kuruması için önce su, potasyum karbonat ve zeytinyağından oluşan karışımla yıkandıktan sonra sergilere alındı. Bazı çiftçiler bağlarında tel sergileri tercih ederken, bazı çiftçiler ise ürünü yere serdi. Ürünün mevsimsel sıcaklıklara göre yaklaşık 1 hafta içerisinde kuruması bekleniyor. Manisa Bağcılık Araştırma Merkezi Müdürü Akay Ünal, bu yıl hem sofralık hem de kurutmalık üzüm hasadında erkenci bir dönem yaşadıklarını dile getirdi. Hasatta dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Ünal, "Kuru üzümde, kuruma randımanını etkileyen en önemli faktör içerisindeki suda çözülebilir kuru madde dediğimiz maddenin derecesidir. Erken hasat edersek, kuruma randımanımız daha düşük oluyor. Normalde 4 kilodan 1 kilo kuru üzüm elde ederken, bu oran 4.5-5 kilogramdan 1 kilogram kuru elde etmemizi sağlıyor" diye konuştu. Ürün sergiye serilmeden önceki aşamalar hakkında bilgi veren Ünal, özellikle kurutmalık üzümün bandırma aşamasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Merkez Müdürü Ünal, açıklamasında, kurutmalık üzümün bandırma aşamanın tamamlandıktan sonra sergi aşamasında yapılacak hususlar hakkında da bilgi verdi. Ünal, hastalıktan zarar görmüş salkımların mutlaka ayrı bir yerde tutulması gerektiğini vurguladı. Üzümün kaldırılması için gerekli şartlara değinen Ünal, "Normalde üzüm yüzde 11 civarında bir nem değerindeyken, kuru üzümü kaldırmamız gerekiyor. Bu da direkt dereceyi ölçemesek bile avuç içine aldığımız zaman ne bir topaklanma ne de çok fazla kurumuş olması gerekiyor" dedi. Ünal son olarak, tel sergide kurutulan üzümlerin, yerdeki sergide naylon üzerinde kurutulan üzümlerden daha kaliteli olduğunu ifade ederek, "Tel sergideki üzümlerin kuruma zamanı 15 günü bulabiliyor. Yere serilmiş naylon üzerinde kurutulan üzümler ise bir hafta veya 10 içinde kuruyabiliyor. Ancak yere serilen üzümler tozlandığı için tel sergide kurutulan üzümlerin kalitesi daha iyi oluyor" ifadelerini kullandı.

PARTNERDikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!Dikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!
Ordu'daki sel felaketinden feci görüntüler!Ordu'daki sel felaketinden feci görüntüler!
Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli açıkladı! Ordu'daki sel felaketi neden yaşandı?Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli açıkladı! Ordu'daki sel felaketi neden yaşandı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama

Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

Ordu'daki sel felaketinden feci görüntüler!

Ordu'daki sel felaketinden feci görüntüler!

Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli açıkladı! Ordu'daki sel felaketi neden yaşandı?

Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli açıkladı! Ordu'daki sel felaketi neden yaşandı?

Korkunç! Bu halde buldular

Korkunç! Bu halde buldular

Küçük kıza bisiklet çarptı, annesi bayıldı

Küçük kıza bisiklet çarptı, annesi bayıldı

Ordu'da tünelde zincirleme kaza! Kaza yapan araç alev aldı!

Ordu'da tünelde zincirleme kaza! Kaza yapan araç alev aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.