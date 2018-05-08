Kurye aracından para gasbeden şüpheliler kaçtı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir kurye aracından yaklaşık 1 milyon 200 bin lira gasbeden şüpheliler kaçtı.

Alınan bilgiye göre, para taşıyan bir kurye aracı, 4 kişi tarafından Basın Ekspres Yolu'nda durduruldu.

Sürücüyü silahla tehdit eden şüpheliler, aracın içindeki yaklaşık 1 milyon 200 bin lirayı alıp, çalıntı olduğu belirlenen bir otomobille kaçtı.

Sürücünün haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı otomobili takibe aldı.

Ekiplerin, D-100 karayolunda "dur" ihtarında bulunduğu otomobilden polise ateş açıldı. Şüphelilerin açtığı ateşte, polis aracına bir mermi isabet etti.

Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, otomobili Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin otoparkına bırakıp, bölgeden uzaklaştı.

Polis, terk edilen aracın çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yeri inceleme ile özel harekat ekipleri de otoparka gelerek çalışmalarına başladı.

Ekipler kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

