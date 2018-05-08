Kurye aracından para gasbeden şüpheliler kaçtı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir kurye aracından yaklaşık 1 milyon 200 bin lira gasbeden şüpheliler kaçtı.
Alınan bilgiye göre, para taşıyan bir kurye aracı, 4 kişi tarafından Basın Ekspres Yolu'nda durduruldu.
Sürücüyü silahla tehdit eden şüpheliler, aracın içindeki yaklaşık 1 milyon 200 bin lirayı alıp, çalıntı olduğu belirlenen bir otomobille kaçtı.
Sürücünün haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı otomobili takibe aldı.
Ekiplerin, D-100 karayolunda "dur" ihtarında bulunduğu otomobilden polise ateş açıldı. Şüphelilerin açtığı ateşte, polis aracına bir mermi isabet etti.
Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, otomobili Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin otoparkına bırakıp, bölgeden uzaklaştı.
Polis, terk edilen aracın çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yeri inceleme ile özel harekat ekipleri de otoparka gelerek çalışmalarına başladı.
Ekipler kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
AK Partili vekillerin Abdullah Gül'le gizemli toplantısı
Hasan Ruhani, Trump'ı uyardı: Pişman olursun!
İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı
Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı
Fuhuş operasyonunda Gürcü kadın dolaptan çıktı!
Fransa, Esad'ı uyardı: Orduya bağlı hedefleri vururuz!
Havadaki kuş mu? Kafa karıştıran kare
Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu
Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...
Okuyucu Yorumları 0 yorum