Kurye, pizzaya tükürürken güvenlik kamerasına yakalandı (2)

PİZZA ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Eskişehir'de dağıtım yapan bir kuryenin, apartmanda açtığı pizza kutusunun içine tükürmesi olayı ile ilgili pizza şirketi yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada olayın yargıya taşındığı ve motosikletli kurye B.S.'nin 'ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık'tan işine son verildiği belirtildi. Pizza şirketi yetkilisi Feyzal Güler tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Eskişehir'de meydana gelen bu olayda, aslında 24.12.2017 tarihinden bu yana devam eden bir dava süreci söz konusudur. Aralık ayında bu konu yargıya taşınmış bulunmaktadır. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 'Şüpheliler arasında anlaşılarak gerçekleştirilen olay sebebiyle kendilerine yarar sağlama amacıyla müvekkil şirkete şantaj yapmaya çalışan şüphelilerin cezalandırılması talebimizden ibarettir' konusu ile suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuyla ilgili yargı süreci halen devam etmektedir."

1 MİLYON LİRA İSTENDİ İDDİASI

Bu arada pizza siparişi veren H.A.'nın şikâyeti üzerine pizza şirketi hakkında Eskişehir Tüketici Mahkemesi'nde dava açıldı. Pizza şirketinin avukatları aracılığıyla mahkemeye gönderdikleri savunmada olayın şantaj olduğu savunularak şu iddialarda bulunuldu:

"B.S.'nin pizzayı açıp tükürmüş olduğu nasılsa o sırada kamera görüntülerini izleyen apartman görevlisi Ç.E. tarafından fark edilmiştir. Bir apartman görevlisinin her saat her dakika apartman kameralarını izlemediği düşüldüğünde, her nasıl olduysa o an Ç.E.'nin kameraları izlediği bir ana denk gelmiştir. Ç.E. haber verme yolu için mesaj göndermeyi seçmiştir. İçine tükürülen bir pizzanın yenilmesi gibi acil bir durum mevzu bahis iken, Ç.E. haber vermek için o anda okunup okunmayacağı dahi belirsiz bir iletişim yolu olan mesajı seçmesinin de tek açıklaması davacının elinde yazılı delil niteliği oluşturacak belgeler bulundurmak istemesidir. Davacı tüm bu senaryo karşılığında oluştuğu iddia ettiği zararı için önce 1 milyon TL, sonra 500 bin TL en son huzurunuzdaki dava ile ise 238 bin 550TL gibi afaki rakamlar isteyerek, haksız kazanç elde etmeye çalışmıştır. Davacının haksız bir kazanç elde etmeye çalıştığı, sadece istenilen meblağdan bile kolayca anlaşılmaktadır. Davacı, organize ettiği bu olayı kullanarak müvekkil şirketten şantaj yoluyla para elde etmeye çalışmışlardır. Davacının müvekkil şirketin bu bedeli ödememesi durumunda, daha büyük zararlar oluşturabileceği algısını yaratmak için gazetede yayınlanmasını talep etmesi de yaptığı şantajın bir parçasıdır."