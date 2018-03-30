Kuryenin dövdüğü genç o anları anlattı

Olay geçen 1 Kasım’da Eskişehir’in Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi E.D., internet üzerinden hamburger sipariş verdi ve iddiaya göre altına da daha önce kendisine iyi davranmayan kurye için ’tek gözlü kurye getirmesin’ diye not düştü. Notu gören kurye O.K. yanına 3 arkadaşını alarak verilen siparişi E.D.’nin evine kendisi götürdü. Siparişin ücretini alan kurye O.K. daha sonra arkadaşları ile birlikte evin içerisine girdi. Kuryenin arkadaşlarından biri de bu anları cep telefonuyla kayda aldı. "BİR DAHAKİNE KAFANA SIKARIM"



Kurye O.K. üniversiteli gence elindeki sopayla vurup ’Kör kim?’ diye bağırdı. Gencin ’demedim’ yanıtı üzerine kurye, ’Tek gözlü dedin. Bir dahakine kafana sıkarım" diye tehditte bulundu, sopayla vurdu. Öte yandan kuryenin darp ettiği gence ait olduğu belirtilen bir mesaj da ekşi sözlükte yayınlandı. Olayın, Ekim 2017'de ilk döner siparişiyle başladığını belirten genç şunları söylemiş: Siparişimi getiren kuryeye 100 liramın olduğunu başka bozuk paramın olmadığını söyledim. Kurye bunu daha önceden belirtmem gerektiğini söyleyerek kendi parasından 100 lirayı bozdu ve ödememi alıp gitti.

2. GÜN SONRA İKİNCİ SİPARİŞ



2 gün sonra tekrardan sipariş verdim ve tekrar aynı kurye geldi. Tekrardan 100 liramın olduğunu ve başka bozuk paramın olmadığını söylediğimde içerde kimsenin olup olmadığını sordu ve arkadaşımdan bozmamı veya parayı onun vermesini önerdi. İçeride kimsenin olmadığını söyledikten sonra 100 lirayı alıp bozup geri getirebileceğini söyledi ve ben de ona güvenemeyeceğimi parayı alıp giderse ne yapacağımı sordum. "SERVİSE 1, LEZZETE 10 PUAN VERDİM"



Bunun karşısında sinirlendi ve o zaman yemeyeceksiniz dedi ve siparişimi alıp gitti. Bunun üzerine yemeksepetinden yorum yapıp hız ve servise 1 puan lezzete 10 puan verdim ve elemanlarının çok agresif olduğunu hem geç getirdiğini hem de bozuk yok diye siparişimi alıp gittiğini belirttim. Saldırıya uğrayan genç o yorum sonrası Kopuzlar Hamburger'in kendisini aradığını, yaşananları anlattığını, özür dilediklerini ve daha sonraki 2-3 siparişte o kuryenin gelmesini istemediğini not kısmında belirttiğini ve kuryenin gelmediğini söylüyor ve şöyle devam ediyor: