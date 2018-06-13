Kurz-Seehofer görüşmesi

BERLİN (AA) - Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, AB ülkelerinin dış sınırlarını daha iyi korumak istediklerini, bunun için sınırların korunması amacıyla oluşturulan Frontex adlı organizasyonu daha da güçlendireceklerini söyledi.

Başbakan Kurz, başkent Berlin'de Almanya İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Horst Seehofer ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, 1 Temmuz'da AB ülkelerinin dönem başkanlığını üstleneceklerini hatırlatarak, "AB dönem başkanlığımızda dış sınırların korunmasını geliştirmek istiyoruz." dedi.

AB ülkelerinin dış sınırlarının yasa dışı göçe ve terörizme karşı korunması amacıyla Alman ve İtalyan hükümetleri ile birlikte daha sıkı iş birliği yapacaklarını ifade eden Kurz, İtalya sahillerine sığınmacıları taşıyan insan tacirlerine karşı da mücadele edeceklerini belirtti. Kurz, bu konuda Ürdün ile de anlaşma sağladıklarını ve bu ülkeye bu bağlamda yardımcı olacaklarını söyledi.

Sığınmacıların Arnavutluk üzerinden yeni bir rota izlediklerini aktaran Kurz, bu konuda da Arnavutluk hükümetini destekleyeceklerini sözlerine ekledi.