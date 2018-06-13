HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kurz-Seehofer görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 17:58 | Son Güncelleme

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz: "AB dönem başkanlığımızda dış sınırların korunmasını geliştirmek istiyoruz"

BERLİN (AA) - Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, AB ülkelerinin dış sınırlarını daha iyi korumak istediklerini, bunun için sınırların korunması amacıyla oluşturulan Frontex adlı organizasyonu daha da güçlendireceklerini söyledi.

Başbakan Kurz, başkent Berlin'de Almanya İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Horst Seehofer ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, 1 Temmuz'da AB ülkelerinin dönem başkanlığını üstleneceklerini hatırlatarak, "AB dönem başkanlığımızda dış sınırların korunmasını geliştirmek istiyoruz." dedi.

AB ülkelerinin dış sınırlarının yasa dışı göçe ve terörizme karşı korunması amacıyla Alman ve İtalyan hükümetleri ile birlikte daha sıkı iş birliği yapacaklarını ifade eden Kurz, İtalya sahillerine sığınmacıları taşıyan insan tacirlerine karşı da mücadele edeceklerini belirtti. Kurz, bu konuda Ürdün ile de anlaşma sağladıklarını ve bu ülkeye bu bağlamda yardımcı olacaklarını söyledi.

Sığınmacıların Arnavutluk üzerinden yeni bir rota izlediklerini aktaran Kurz, bu konuda da Arnavutluk hükümetini destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Seehofer de AB dış sınırlarının korunması konusunda Avusturya'nın planlarını tümüyle desteklediklerini belirterek, bunların başarılı olması durumunda Almanya ve Avusturya sınırının korunmasına gerek kalmayacağını ifade etti.

Seehofer, bugün Başabakanlıkta düzenlenen 10. Uyum Zirvesi'ne katılımını neden iptal ettiğinin sorulması üzerine, kararını Almanya Başbakanı Angela Merkel'in uzun bir zaman öncesinden bildiğini belirtti.

Seehofer, "Benim 'yurt' stratejimi, bu yıl, 29 Mayıs tarihli bir makalede, Nasyonal Sosyalistler'in yurt anlayışıyla irtibatlandıran bir katılımcının yer aldığı uyum zirvesine katılamam. Siyasi yaşamım boyunca kararlı bir şekilde radikal sağa ve sola karşı olmuşumdur. Ve bence bu, adil olmayan bir değerlendirme." dedi.

Seehofer'in eleştirdiği Türk asıllı Alman gazeteci ve "Yeni Alman Organizasyonları" oluşumunun sözcüsü Ferda Ataman, söz konusu makalesinde, bazı politikacıların Almanya'da gittikçe artan "yabancı korkusunu" gidermek amacıyla "yurt" (Heimat) kelimesini sıkça kullanmaya başladıklarını ve bu sözcüğün Nasyonal Sosyalist döneminde de ırkçılıkla bağlantılı olarak kullanıldığını ifade etti. Ataman, "Yurt Bakanlığı oluşturulması, her şeyden önce potansiyel sağcı seçmenlere yönelik sembolik bir siyaset." görüşüne yer verdi.

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Çavuşoğlu açıkladı! Mersin-Antalya yolu 4 saate düşüyorÇavuşoğlu açıkladı! Mersin-Antalya yolu 4 saate düşüyor
Isparta'da bayramın ilk günü AVM'ler kapalıIsparta'da bayramın ilk günü AVM'ler kapalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz

En Çok Okunan Haberler

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

İlginizi Çekebilir

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan dikkat çeken UBER açıklaması: Esas raconu Cumhurbaşkanımız kesti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan dikkat çeken UBER açıklaması: Esas raconu Cumhurbaşkanımız kesti

Çavuşoğlu açıkladı! Mersin-Antalya yolu 4 saate düşüyor

Çavuşoğlu açıkladı! Mersin-Antalya yolu 4 saate düşüyor

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebine Anayasa Mahkemesi'nden ret!

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebine Anayasa Mahkemesi'nden ret!

Kız kardeşini öpüşürken gördü, dehşet saçtı! İşte cezası

Kız kardeşini öpüşürken gördü, dehşet saçtı! İşte cezası

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Mali müşavirlerin memleket idaresindeki yeri

Mali müşavirlerin memleket idaresindeki yeri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.