Kurz-Seehofer görüşmesi

BERLİN (AA) - Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, AB ülkelerinin dış sınırlarını daha iyi korumak istediklerini, bunun için sınırların korunması amacıyla oluşturulan Frontex adlı organizasyonu daha da güçlendireceklerini söyledi.
Başbakan Kurz, başkent Berlin'de Almanya İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Horst Seehofer ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, 1 Temmuz'da AB ülkelerinin dönem başkanlığını üstleneceklerini hatırlatarak, "AB dönem başkanlığımızda dış sınırların korunmasını geliştirmek istiyoruz." dedi.
AB ülkelerinin dış sınırlarının yasa dışı göçe ve terörizme karşı korunması amacıyla Alman ve İtalyan hükümetleri ile birlikte daha sıkı iş birliği yapacaklarını ifade eden Kurz, İtalya sahillerine sığınmacıları taşıyan insan tacirlerine karşı da mücadele edeceklerini belirtti. Kurz, bu konuda Ürdün ile de anlaşma sağladıklarını ve bu ülkeye bu bağlamda yardımcı olacaklarını söyledi.
Sığınmacıların Arnavutluk üzerinden yeni bir rota izlediklerini aktaran Kurz, bu konuda da Arnavutluk hükümetini destekleyeceklerini sözlerine ekledi.
Bakan Seehofer de AB dış sınırlarının korunması konusunda Avusturya'nın planlarını tümüyle desteklediklerini belirterek, bunların başarılı olması durumunda Almanya ve Avusturya sınırının korunmasına gerek kalmayacağını ifade etti.
Seehofer, bugün Başabakanlıkta düzenlenen 10. Uyum Zirvesi'ne katılımını neden iptal ettiğinin sorulması üzerine, kararını Almanya Başbakanı Angela Merkel'in uzun bir zaman öncesinden bildiğini belirtti.
Seehofer, "Benim 'yurt' stratejimi, bu yıl, 29 Mayıs tarihli bir makalede, Nasyonal Sosyalistler'in yurt anlayışıyla irtibatlandıran bir katılımcının yer aldığı uyum zirvesine katılamam. Siyasi yaşamım boyunca kararlı bir şekilde radikal sağa ve sola karşı olmuşumdur. Ve bence bu, adil olmayan bir değerlendirme." dedi.
Seehofer'in eleştirdiği Türk asıllı Alman gazeteci ve "Yeni Alman Organizasyonları" oluşumunun sözcüsü Ferda Ataman, söz konusu makalesinde, bazı politikacıların Almanya'da gittikçe artan "yabancı korkusunu" gidermek amacıyla "yurt" (Heimat) kelimesini sıkça kullanmaya başladıklarını ve bu sözcüğün Nasyonal Sosyalist döneminde de ırkçılıkla bağlantılı olarak kullanıldığını ifade etti. Ataman, "Yurt Bakanlığı oluşturulması, her şeyden önce potansiyel sağcı seçmenlere yönelik sembolik bir siyaset." görüşüne yer verdi.
24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?
Kağıthane'de korkutan yangın!
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler
Bir interseks bireyin çığlığı: Kendimi öldürmek istedim
İsrail'e gitmişti! O Türk vatandaşından haber yok!
Ülke ayağa kalktı! Yüzünü gösterdiği anda öldürülecek
Tarlabaşı'nın ara sokaklarında 'Dünya iftar sofrası'
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum