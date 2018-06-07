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Kuş Cenneti'nde nilüfer şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 11:38 | Son Güncelleme

SAMSUN'da bulunan, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde metrekarelerce alan, nilüferlerle kaplandı.

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da bulunan, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde metrekarelerce alan, nilüferlerle kaplandı. Su yüzeyinde açan nilüferler, görsel şölen oluşturdu. Türkiye'nin en önemli sulak anlarından biri olan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, içinde bulunduğu biyolojik çeşitlilikle dikkat çekiyor. Türkiye'de bulunan 483 kuş türünün 356'sının görüldüğü Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan nilüferler de görsel şölen oluşturdu. Su yüzeyinde metrekarelerce alanı kaplayan nilüferler görenleri büyülüyor. Nilüferlerin açmasıyla deltayı ziyaret eden fotoğraf sanatçıları ile doğaseverlerin sayısı da arttı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, 56 bin hektar alanı kaplayan Kızılırmak Deltası ile ilgili "Buradaki bitki örtüsü de çok çeşitli; çünkü geniş bir habitatı içeriyor burası. Buradaki bitkilerden en önemlilerden birisi de nilüfer çiçekleri. Burada metrekarelerce su yüzeyinde nilüfer tarlaları var. Özellikle bu aylarda çok güzel çiçek açıyorlar. Görsel bir şölen var burada. Deltadaki diğer canlılarla bir bütün oluşturduğunda da seyretmesi çok keyifli manzaralar ortaya çıkıyor" diye konuştu. Kızılırmak Deltası içinde 3,5 kilometrelik yürüyüş yolu yaptıklarını belirten Albayrak, "Jandarma noktasından başlıyor ve delta içine doğru yol ilerliyor. Bu güzergahta bazı bölgelerde doğal zeminde ilerliyorsunuz su seviyesinin yükseldiği bölgelerde ise ahşap zeminde ilerliyorsunuz. Burası bir macera yolu gibi. Doğanını içinde çok güzel bir yürüyüş güzergahı oldu" dedi.

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