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Kuş evleri Yıldırım’a renk kattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 13:22 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediyesi, ilçenin sevimli sakinleri için ağaçlara kuş yuvaları asıyor.İlçenin tarihi ve turistik merkezlerine kuş evleri yerleştiren Yıldırım Belediyesi, hayvanların soğuk havalarda barınacağı yuvalar kuruyor.

Kuş evleri Yıldırım’a renk kattı

Yıldırım Belediyesi, ilçenin sevimli sakinleri için ağaçlara kuş yuvaları asıyor.
İlçenin tarihi ve turistik merkezlerine kuş evleri yerleştiren Yıldırım Belediyesi, hayvanların soğuk havalarda barınacağı yuvalar kuruyor. Yeşil Türbe, Emirsultan Cami, Yıldırım Beyazıt Cami gibi tarihî ve turistik merkezler başta olmak üzere şehirdeki muhtelif park ve yeşil alanlarına kuş evleri yerleştiren Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevcut 3 büyük ve 109 küçük kuş evinin belirli dönemlerde bakımını da yaparken, kuşlar için yem de bırakıyor.
Bütün canlıların hayat haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Sevimli dostlarımız bizlerden yalnızca şefkat bekliyorlar. Bir taraftan kaderine terk edilen sokak hayvanlarının tedavisi, barınması, sahiplendirilmesi çalışmalarımızı aksatmadan sürdürürken, diğer taraftan şehrimizin muhtelif yerlerine kuş evleri, kedi evleri yerleştiriyor, yemlik ve su odaklarıyla temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyoruz” dedi.
Bilhassa kış günlerinde sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olunması gerektiğini belirten Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Sokakta yaşayan sevimli dostlarımızın beslenmesi ve barınması hem yaz, hem de kış aylarında mühim. Belediye olarak çalışmalarımıza hemşehrilerimizden de destek bekliyoruz. Yıldırımlılar, evlerindeki yemeklerin kalanlarını çöpe atmak yerine hayvanların yemesi için ulaşabilecekleri noktalara bırakabilirler. Sokak hayvanlarının, yabani hayvanların beslenmesi için vakıflar kuran, inşa ettiği yapılarda kuşlar için su olukları yapan bir medeniyetin mirasçıları olan bizler, hayvanların korunması için birlikte çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Kuş evleri Yıldırım’a renk kattı

Kuş evleri Yıldırım’a renk kattı

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