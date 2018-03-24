Küs kardeşler duvar yazıları üzerinden atışıyor

"Evlerimizin bulunduğu alanla ilgili annemi kandırarak kendi tapusunu ayırmış. Tek tapu. Bize kaldı hisseli tapu. Onun tapusu şahıs tapusu, biz ise annemizden hisse satın aldık.

Geçen seneden beri bu yazılar devam ediyor. Ben onu şikayet ettiğim için bana hakaret için o yazıları yazıyor. Evinden içki satıyordu o nedenle şikayetçi oldum. Aşağıdan bir yerden alıyor içkiyi evinde satıyordu. Vakitli vakitsiz insanlar gelip ailenin karşısına gelince ne olur. Uygunsuz olduğu için savcılığa şikayetçi oldum. Karşılıklı oturduğumuz için evinin kapısını değiştirdi."

Ağabeyini reddettiğini anlatan Çavutçu, ömrünün sonuna kadar konuşmayacağını kaydetti.