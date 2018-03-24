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Küs kardeşler duvar yazıları üzerinden atışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 18:39 | Son Güncelleme

Edirne'de miras konusu yüzünden yıllar önce küsen ağabey ve kardeşi, karşılıklı olan evlerinin camının astıkları yazılar ile tartışıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de miras konusu yüzünden yıllar önce küsen ağabey ve kardeşi, karşılıklı olan evlerinin camının astıkları yazılar ile tartışıyor.

Barutluk Mahallesi'nde karşılıklı evlerde oturan Mümtaz Çavutçu (70) ve kardeşi Ahmet Çavutçu (64), annelerinden kalan mirasın paylaşımı nedeniyle tartıştı. Miras tartışması nedeniyle anlaşmazlıkları ve küslükleri 19 yıl süren ağabey ve kardeşleri, çocukları barıştırdı ancak 2004'te tekrar tartışarak konuşmamaya başladılar.

Çavutçu, ağabeyi Mümtaz Çavutçu hakkında kaçak içki sattığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

Ağabey ve kardeş yaklaşık 1 yıldır evlerinin camının altına astıkları kartonlara birbirlerini suçlayan ifadeler yazıyor.

Ahmet Çavutçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyi ile annesinin mirası nedeniyle tartıştığını ve yıllardır konuşmadıklarını söyledi.

Ağabeyinin yüzünü dahi görmek istemediğini anlatan Çavutçu, şunları söyledi:

"Evlerimizin bulunduğu alanla ilgili annemi kandırarak kendi tapusunu ayırmış. Tek tapu. Bize kaldı hisseli tapu. Onun tapusu şahıs tapusu, biz ise annemizden hisse satın aldık.

Geçen seneden beri bu yazılar devam ediyor. Ben onu şikayet ettiğim için bana hakaret için o yazıları yazıyor. Evinden içki satıyordu o nedenle şikayetçi oldum. Aşağıdan bir yerden alıyor içkiyi evinde satıyordu. Vakitli vakitsiz insanlar gelip ailenin karşısına gelince ne olur. Uygunsuz olduğu için savcılığa şikayetçi oldum. Karşılıklı oturduğumuz için evinin kapısını değiştirdi."

Ağabeyini reddettiğini anlatan Çavutçu, ömrünün sonuna kadar konuşmayacağını kaydetti.

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