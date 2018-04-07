"Kuş Misali" tematik sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı (KTSV) iş birliğiyle, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığında düzenlenen "Yeditepe Bienali" kapsamında "Kuş Misali" başlıklı tematik sergi, İstanbul Arkeoloji Müzesi ile Darphane-i Amire'de sanatseverlerle buluştu.

Yeditepe Bienali Küratörü Serhat Kula, açılışta yaptığı konuşmada, "İçerik olarak geleneksel sanatlarımızda çok fazla kullanılan kuş motifinin; bir derdi, tasayı, hikayeyi veya kahramanlık destanını anlatan bir figüre dönüştüğünü görüyoruz." dedi.

Kula, kuş konseptini bugünün hikayesini anlatan, belki sanatçının kendi hikayesini paylaşmak için kuşu kullandığı, değinmek istediği bir problemi ortaya çıkarmak, insanların farkında olması gerektiğini göstermek için bir paylaşım aracına dönüştürdüğü bir anlama çevirmek istediklerini kaydetti.

- "Bu alanları gezenler İstanbul'u İstanbul yapan değerleri ziyaret etmiş olacak"

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de bienalde sergilenen eserler kadar sergilendiği alanların da son derece önemli olduğunu söyledi.