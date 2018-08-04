Kuş yuvalarına çocukların eli değdi

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından başlatılan "Sizin de Bir Kuş Yuvanız Olsun" Projesi kapsamında öğrencilerinin boyadığı kuş yuvaları, ormanlık alanlardaki yerini aldı.
Proje kapsamında Karabük'te anaokulu ile ilk ve ortaokul öğrencileri, yaz etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan 100 kuş yuvasını boyadı. Hazır hale getirilen kuş yuvaları, daha sonra Dikmen Orman İşletme Şefliği Hanköy mevkisinde belirlenen ağaçlara asıldı.
Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ormanlara zarar veren böceklerin artışını önlemek amacıyla biyolojik mücadele kapsamında zararlı böcekle beslenen böcekçil kuşları korumak ve çoğalmalarına yardımcı olmak için kuşlara uygun özelliklerde ahşap kuş yuvaları yaptırdıklarını söyledi.
Amaçlarının beslenme ve barınmada zorluk yaşayan, zararlı böcekleri yiyerek beslenen kuş türlerinin yaşamalarını ve çoğalmalarını sağlamak olduğunu belirten Beyazlı, "Çocuklarımızı da bu faaliyetimize dahil ederek, hem ormanlarımızın korunması ve çoğaltılması hem de geleceğimiz olan çocuklarımıza orman sevgisini ve bilincini aşılamak istiyoruz. Bu faaliyetimiz diğer işletme müdürlüklerimizde de devam edecektir." diye konuştu.
Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş da orman zararlılarıyla mücadele kapsamında ve kuş popülasyonunun artmasına yönelik bir çalışma yürüttüklerini aktardı.
Bunun yanında çocukların yaz tatilinde farklı etkinliklerle yararlı faaliyetler yapmasını da sağladıklarını kaydeden Ataş, "Güzel bir çalışma oldu. İnşallah bundan sonra her yıl bu tür etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Ahşap kuş yuvaları, insan sağlığına zarar vermeyen ve kuşları hiçbir şekilde etkilemeyen su bazlı boyalarla boyandı. Çocuklarımız gerçekten çok büyük bir özen gösterdi. Çocuklarımız boyadıkları her ahşap kuş yuvasına da kendi isimlerini yazdı."
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