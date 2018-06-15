Kuşadası açıklarında 30 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 30 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çamlimanı Burnu açıklarında kaçak göçmenler olduğu yönündeki bilgi üzerine bölgeye hareket etti.

Lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan çoğunluğu Somali uyruklu 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya getirildi.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

