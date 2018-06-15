HABER

Kuşadası açıklarında 30 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 21:00 | Son Güncelleme

Kuşadası açıklarında 30 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 30 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çamlimanı Burnu açıklarında kaçak göçmenler olduğu yönündeki bilgi üzerine bölgeye hareket etti.

Lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan çoğunluğu Somali uyruklu 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya getirildi.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

PARTNER‘Çukur’a görkemli gala‘Çukur’a görkemli gala
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bayramlaşmada taktığı yüzük dikkat çekti!MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bayramlaşmada taktığı yüzük dikkat çekti!
İngiltere'den flaş Türkiye kararı! Yeniden başladı!İngiltere'den flaş Türkiye kararı! Yeniden başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaçak göçmen Kuşadası operasyon

En Çok Okunan Haberler

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

22 yaşındaki komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü'

22 yaşındaki komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü'

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı: Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı: Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bayramlaşmada taktığı yüzük dikkat çekti!

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bayramlaşmada taktığı yüzük dikkat çekti!

İngiltere'den flaş Türkiye kararı! Yeniden başladı!

İngiltere'den flaş Türkiye kararı! Yeniden başladı!

Sakarya'da bu halde bulunmuştu! İsyan ettiren olayda üzücü haber geldi!

Sakarya'da bu halde bulunmuştu! İsyan ettiren olayda üzücü haber geldi!

Bu zeka testini her 10 kişiden yalnızca biri bitirebiliyor

Bu zeka testini her 10 kişiden yalnızca biri bitirebiliyor

İstanbullular dikkat! Bayramın ilk günü trafikte büyük yoğunluk

İstanbullular dikkat! Bayramın ilk günü trafikte büyük yoğunluk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.