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Kuşadası açıklarında akaryakıt gemisi su almaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 12:51 | Son Güncelleme

Kuşadası açıklarında akaryakıt gemisi su almaya başladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, bir akaryakıt gemisinin, makine bölümündeki arızadan dolayı su almaya başladığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, kıyıdan yaklaşık 3 mil uzaklıktaki "T.Caroline" gemisi, makine bölümündeki arızadan dolayı su almaya başladı.

Yardım talebi üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından dalgıç pompalar bölgeye gönderildi.

Su alan gemide dalgıç pompalarla su tahliyesi gerçekleştiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt gemi Kuşadası

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