Kuşadası açıklarında akaryakıt gemisi su almaya başladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, bir akaryakıt gemisinin, makine bölümündeki arızadan dolayı su almaya başladığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, kıyıdan yaklaşık 3 mil uzaklıktaki "T.Caroline" gemisi, makine bölümündeki arızadan dolayı su almaya başladı.
Yardım talebi üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından dalgıç pompalar bölgeye gönderildi.
Su alan gemide dalgıç pompalarla su tahliyesi gerçekleştiriliyor.
Kediciklere aynı doktor estetik yapmış!
Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay
Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler
ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!
Instagram çöktü!
ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Ortalığı karıştıracak iddia! 'İsmail Kahraman makam aracını aldı'
Çok şaşıracaksınız! Adnan Oktar'ın kedicikleri nereden mezunlar?
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum