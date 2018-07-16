Kuşadası açıklarında akaryakıt gemisinin su almaya başlaması

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında makine bölümündeki arızadan dolayı su almaya başlayan akaryakıt gemisi, onarım için Aliağa Limanı'na götürülüyor.
Kıyıdan yaklaşık 3 mil uzaklıkta 2 gün önce makine bölümündeki arızadan dolayı su almaya başlayan "T.Caroline" gemisinde su tahliye işlemi kısmen tamamlandı.
Gemi, Aliağa'dan getirilen 8 römorkör eşliğinde arızanın giderilmesi için Aliağa Limanı'na hareket ettirildi.
- Olay
Kuşadası ilçesinde 14 Temmuz'da "T.Caroline" gemisi makine bölümündeki arızadan dolayı su almaya başlamış, yardım talebi üzerine bölgeye dalgıç pompalar ile Kuşadası Ege Port Limanı'na ait "Alexander" ve Aliağa'dan "Damla" isimli römorkörler getirilmişti.
Su alan gemide römorkörler yardımıyla su tahliyesi gerçekleştirilmişti.
İçerisinde 19 Türk mürettebatın bulunduğu 131,85 metre uzunluğundaki geminin İzmir'in Aliağa ilçesinden denize açıldığı ve Mersin'e doğru gittiği belirtilmişti.
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