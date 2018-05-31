Kuşadası açıklarında tekne yangını

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında motoru alev alan tekne yanarak battı.
Alınan bilgiye göre, Turgutreis'ten İzmir Alaçatı'ya giden ve içinde baba ile oğlunun bulunduğu tekne, uluslararası sularda Nero koyuna 1,5 mil mesafede seyrederken makine dairesinde yangın çıktı.
Olaya çevredeki tekne sahipleri ile bölgeye ihbar sonucu giden Kuşadası Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti.
Teknedeki baba oğul kurtarılırken tekne yanarak battı.
Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, AA muhabirine, olayda can kaybının olmadığını belirterek, teknenin yanarak battığını söyledi.
Aksoy, kurtarılan baba ve oğlunun Didim'e getirildiğini kaydetti.
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