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Kuşadası açıklarında yat alev aldı, baba oğlu kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

Samos Adası ile Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir yat alev aldı. 50 ve 20 yaşındaki baba ve oğlunu yata yakın olan bir başka teknedeki kaptan Cüneyt Cebeci kurtardı.  GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------ Yanan tekne Kurtarılanlar

AYDIN (DHA) - Samos Adası ile Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir yat alev aldı. 50 ve 20 yaşındaki baba ve oğlunu yata yakın olan bir başka teknedeki kaptan Cüneyt Cebeci kurtardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan tekne

Kurtarılanlar

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