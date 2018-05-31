Kuşadası açıklarında yat alev aldı, baba oğlu kurtarıldı

AYDIN (DHA) - Samos Adası ile Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir yat alev aldı. 50 ve 20 yaşındaki baba ve oğlunu yata yakın olan bir başka teknedeki kaptan Cüneyt Cebeci kurtardı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------
Yanan tekne
Kurtarılanlar
Kadın doktora dehşeti yaşattılar
Adana merkezli 'Son Alo' operasyonu! Ahmet Ergün yakalandı
Donald Trump ile ilgili flaş iddia: Yanlışlıkla ABD'nin sırlarını ifşa etti
Çinli annenin bebeğine yaptığı şey pes dedirtti
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin
İtalyan komedyen ünlülerin korkulu rüyası oldu!
Şizofreni hastası gördüğü yüzleri çizdi
80 yaşındaki yaşlı kadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
Okuyucu Yorumları 0 yorum