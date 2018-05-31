Kuşadası açıklarında yat alev aldı, baba oğlu kurtarıldı

AYDIN (DHA) - Samos Adası ile Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir yat alev aldı. 50 ve 20 yaşındaki baba ve oğlunu yata yakın olan bir başka teknedeki kaptan Cüneyt Cebeci kurtardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan tekne

Kurtarılanlar

