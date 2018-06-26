HABER

Kuşadası Belediye Başkanı'ndan tatilcilere davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 12:45 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde oy kullanmak için ayrılan tatilciler, dönüş yapmaya başladı.

Kuşadası Belediye Başkanı'ndan tatilcilere davet

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde oy kullanmak için ayrılan tatilciler, dönüş yapmaya başladı. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, "Nasıl seçimler öncesi 'Lütfen oyunuzu kullanmak için geri dönün' dediysek şimdi de artık gelebilirsiniz, bekliyoruz" dedi.
Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden, seçimin ilk turda sonuçlanmasının ve ikinci tura kalmamasının hem tatilcileri hem de turizmcileri sevindirdiğini söyledi. Özden, "Seçimin ikinci turu 8 Temmuz Pazar günü yapılacaktı; ancak sonucun ilk turda alınmasıyla tatilci de turizmci de rahatladı. Herkes programını daha rahat bir şekilde yapacak" diye konuştu.
Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı ise seçim sürecinde tatilini erteleyenler ile yazlıklarına gelmeyenleri kente çağırdı. Kayalı, "Nasıl seçimler öncesi 'Lütfen oyunuzu kullanmak için geri dönün' dediysek şimdi de artık gelebilirsiniz, sizleri bekliyoruz. 'Tatil planınızda ilk seçenek Kuşadası olsun' çağrısı yapıyoruz" dedi. Başkan Kayalı, gelecek günlerde Kuşadası'nda hareketliliğin artacağını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Kuşadası Belediye Başkanı'ndan tatilcilere davetKuşadası Belediye Başkanı'ndan tatilcilere davet

PARTNERYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyorYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyor
Milletvekili seçilen Alpay Özalan'ın babası hayatını kaybettiMilletvekili seçilen Alpay Özalan'ın babası hayatını kaybetti
Ankara'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül için valilikten açıklamaAnkara'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül için valilikten açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsmail Metin Paşa'nın köyünde '1 oy' muamması

İsmail Metin Paşa'nın köyünde '1 oy' muamması

Otobüs sapıkları böyle dövdüler!

Otobüs sapıkları böyle dövdüler!

CHP'li gençler partinin genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı

CHP'li gençler partinin genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı

Milletvekili seçilen Alpay Özalan'ın babası hayatını kaybetti

Milletvekili seçilen Alpay Özalan'ın babası hayatını kaybetti

Ankara'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül için valilikten açıklama

Ankara'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül için valilikten açıklama

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.