Kuşadası Belediye Başkanı'ndan tatilcilere davet

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde oy kullanmak için ayrılan tatilciler, dönüş yapmaya başladı. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, "Nasıl seçimler öncesi 'Lütfen oyunuzu kullanmak için geri dönün' dediysek şimdi de artık gelebilirsiniz, bekliyoruz" dedi.
Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden, seçimin ilk turda sonuçlanmasının ve ikinci tura kalmamasının hem tatilcileri hem de turizmcileri sevindirdiğini söyledi. Özden, "Seçimin ikinci turu 8 Temmuz Pazar günü yapılacaktı; ancak sonucun ilk turda alınmasıyla tatilci de turizmci de rahatladı. Herkes programını daha rahat bir şekilde yapacak" diye konuştu.
Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı ise seçim sürecinde tatilini erteleyenler ile yazlıklarına gelmeyenleri kente çağırdı. Kayalı, "Nasıl seçimler öncesi 'Lütfen oyunuzu kullanmak için geri dönün' dediysek şimdi de artık gelebilirsiniz, sizleri bekliyoruz. 'Tatil planınızda ilk seçenek Kuşadası olsun' çağrısı yapıyoruz" dedi. Başkan Kayalı, gelecek günlerde Kuşadası'nda hareketliliğin artacağını söyledi.
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