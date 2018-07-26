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Kuşadası'nda deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 11:35 | Son Güncelleme

Kuşadası'nda korkutan deprem! Kuşadası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 4,5 olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Sisam Adası olduğunu ve depremin büyüklüğünün 4,6 olduğunu açıkladı. Öte yandan deprem İzmir'de de hissedildi.

Kuşadası'nda 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Başkanlığı'na göre, saat 11.17'de merkez üssü Kuşadası açıkları olan deprem İzmir'de de hissedildi.

afad son depremler

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Sisam Adası olduğunu ve depremin büyüklüğünü 4,6 olduğunu açıkladı.

kandıllı son depremler

sisam adası

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