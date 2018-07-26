Kuşadası'nda deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Kuşadası'nda 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Başkanlığı'na göre, saat 11.17'de merkez üssü Kuşadası açıkları olan deprem İzmir'de de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Sisam Adası olduğunu ve depremin büyüklüğünü 4,6 olduğunu açıkladı.





