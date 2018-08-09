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Kuşadası'nda göçmenleri taşıyan bot battı! Çok sayıda ölü var

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 08:39 | Son Güncelleme

Yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışanların bulunduğu botun alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 4 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, bot çevresinde havadan ve denizden arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Kuşadası'nda göçmenleri taşıyan bot battı! Çok sayıda ölü var

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 4 kişi kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Kuşadası açıklarında bir botun alabora olduğu yönündeki ihbar üzerine Sahil Güvenlik unsurları bölgeye hareket etti.

Bölgeye yakın kıyıya çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 13 kişiyi taşıyan botun alabora olması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi öldü.

Olayda 4 kişi sağ kurtarıldı. Sahil Güvenlik kara ve deniz ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Kuşadası göçmen kaçak

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