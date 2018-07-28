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Kuşadası'nda otel yangını! Tatilciler büyük panik yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 14:31 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, beş yıldızlı bir otelde çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, olayda ölen ya da yaralan olmadığı açıklandı.

Kuşadası ilçesi Davutlar sahilde bulunan beş yıldızlı bir otelde klimadan çıktığı tahmin edilen yangında, alevler binanın dış cephesini kapladı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, büyük panik yaşandı.

davıtlar otel yangını


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Anahtar Kelimeler:
Kuşadası Aydın davutlar otel yangın

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