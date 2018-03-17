Kuşadası Ticaret Odası otopark çalışması tamamlanmak üzere

Kuşadası Ticaret Odası tarafından, üyelerine daha iyi hizmet vermek ve Oda hizmet binasından daha fazla yararlandırmak amacıyla başlatılan otopark çalışması tamamlanma aşamasına geldi.

“Kuşadası Ticaret Odası Hizmet Binamızda,üyelerimize hizmet vermenin yanı sıra kurumsal kiracılarımızla da aynı zamanda tüm Kuşadası halkına hizmet veriyoruz” diyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan sözlerini şöyle sürdürdü ” SGK, ATRO, KODER, KEGEV, Deniz Ticaret Odası ve Mimarlar Odası hali hazırda kiracılarımız. Nisan ayı başından itibaren VFS Global de,Oda hizmet binamızdaki vize ofisindeKuşadası’na ve tüm bölgeye hizmet vermeye başlayacak.Salonlarımızda toplantı, eğitim ve çeşitli aktiviteler sıklıkla yapılıyor. Tüm bu nedenlerle yaşanan ve yaşanacak olan otopark sıkıntısını gidermek üzere hazırlattığımız proje doğrultusunda, otoparkımız tamamlanmak üzere. Aynı zamanda yeni otoparkımızdan konferans salonuna yapılacak giriş ile de konferans salonumuzdan daha fazla yararlanılmasını sağlamış olacağız” dedi.

Çalışmaların büyük kısmının tamamlandığı ve çok kısa bir süre içerinde hizmet vermeye başlayacak olan otopark ile bu konudaki sıkıntılar ortadan kaldırılarak, Oda üyelerine ve Kuşadası halkına daha iyi hizmet verilmesi amaçlanıyor.