HABER

Kuşadası Ticaret Odası otopark çalışması tamamlanmak üzere

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 09:56 | Son Güncelleme

Kuşadası Ticaret Odası tarafından, üyelerine daha iyi hizmet vermek ve Oda hizmet binasından daha fazla yararlandırmak amacıyla başlatılan otopark çalışması tamamlanma aşamasına geldi.“Kuşadası Ticaret Odası Hizmet Binamızda,üyelerimize hizmet vermenin yanı sıra kurumsal kiracılarımızla da aynı zamanda tüm Kuşadası halkına hizmet veriyoruz” diyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan sözlerini şöyle sürdürdü ” SGK, ATRO, KODER, KEGEV, Deniz Ticaret Odası ve Mimarlar Odası hali hazırda kiracılarımız.

Kuşadası Ticaret Odası otopark çalışması tamamlanmak üzere

Kuşadası Ticaret Odası tarafından, üyelerine daha iyi hizmet vermek ve Oda hizmet binasından daha fazla yararlandırmak amacıyla başlatılan otopark çalışması tamamlanma aşamasına geldi.
“Kuşadası Ticaret Odası Hizmet Binamızda,üyelerimize hizmet vermenin yanı sıra kurumsal kiracılarımızla da aynı zamanda tüm Kuşadası halkına hizmet veriyoruz” diyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan sözlerini şöyle sürdürdü ” SGK, ATRO, KODER, KEGEV, Deniz Ticaret Odası ve Mimarlar Odası hali hazırda kiracılarımız. Nisan ayı başından itibaren VFS Global de,Oda hizmet binamızdaki vize ofisindeKuşadası’na ve tüm bölgeye hizmet vermeye başlayacak.Salonlarımızda toplantı, eğitim ve çeşitli aktiviteler sıklıkla yapılıyor. Tüm bu nedenlerle yaşanan ve yaşanacak olan otopark sıkıntısını gidermek üzere hazırlattığımız proje doğrultusunda, otoparkımız tamamlanmak üzere. Aynı zamanda yeni otoparkımızdan konferans salonuna yapılacak giriş ile de konferans salonumuzdan daha fazla yararlanılmasını sağlamış olacağız” dedi.
Çalışmaların büyük kısmının tamamlandığı ve çok kısa bir süre içerinde hizmet vermeye başlayacak olan otopark ile bu konudaki sıkıntılar ortadan kaldırılarak, Oda üyelerine ve Kuşadası halkına daha iyi hizmet verilmesi amaçlanıyor.

Kuşadası Ticaret Odası otopark çalışması tamamlanmak üzere

Kuşadası Ticaret Odası otopark çalışması tamamlanmak üzere

Kuşadası Ticaret Odası otopark çalışması tamamlanmak üzere

Paraları sosyal medyadan yayınladıParaları sosyal medyadan yayınladı
Afrin'de sona doğruAfrin'de sona doğru
'35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı''35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsmailağa'nın kritik ismine gözaltı

İsmailağa'nın kritik ismine gözaltı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

Hamamlara fuhuş baskını!

Hamamlara fuhuş baskını!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında son dakika gelişme!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında son dakika gelişme!

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

Sayısal Loto sonuçları 17 Mart: 8 milyon sahibini bulacak mı? (Sayısal Loto 1114. hafta sonucu ve sayıları)

Sayısal Loto sonuçları 17 Mart: 8 milyon sahibini bulacak mı? (Sayısal Loto 1114. hafta sonucu ve sayıları)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.