Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde yoğunluk yaşandı.
Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği Didim ilçesinde vatandaşlar sahillere akın etti. Altınkum sahilinde yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.
Vatandaşların bazıları sahilde, bazıları da tekne turuyla gittikleri koylarda yüzmeyi tercih etti.
Kuşadası ilçesinde de Kadınlar Denizi, Sevgi ve Kuştur plajları denize girmek isteyenlerin akınına uğradı. İlçedeki su parkı ise serinleyerek eğlenceli vakit geçirmek isteyenleri konuk etti.
Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’ndaki İçmeler, Aydınlık, Kavaklıburun ve Karasu koyları da tatilcilerin tercih ettiği yerler arasında yer aldı.
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