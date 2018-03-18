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Kuşadası’nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Kuşadası’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.Etkinlikler Atatürk Meydanı’nda sabah saat 10.30’da düzenlenen çelenk töreniyle başladı.Törene Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaldızkaya, Kuşadası Askerlik Şube Başkanı Personel Asteğmen Hüseyin Kurt, Kuşadası Jandarma Komutanı Murat Şahin, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Özgür Selçuk, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Kaymakam Aksoy, Belediye Başkan Vekili Tünk ve Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı Erdal Sezginer’in Atatürk Anıtı’na çelenk bırakması ile başlayan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve günün anlamını belirten konuşmaların yapılmasıyla devam etti.Törende konuşan Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı Erdal Sezginer, şehit haberlerinin alınmadığı bir ülke istediklerini belirterek “Bundan 103 yıl önce kahraman Türk Ordusu Çanakkale’de büyük bir zafer kazanmıştır.

Kuşadası’nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Kuşadası’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Etkinlikler Atatürk Meydanı’nda sabah saat 10.30’da düzenlenen çelenk töreniyle başladı.
Törene Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaldızkaya, Kuşadası Askerlik Şube Başkanı Personel Asteğmen Hüseyin Kurt, Kuşadası Jandarma Komutanı Murat Şahin, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Özgür Selçuk, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Aksoy, Belediye Başkan Vekili Tünk ve Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı Erdal Sezginer’in Atatürk Anıtı’na çelenk bırakması ile başlayan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve günün anlamını belirten konuşmaların yapılmasıyla devam etti.
Törende konuşan Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı Erdal Sezginer, şehit haberlerinin alınmadığı bir ülke istediklerini belirterek “Bundan 103 yıl önce kahraman Türk Ordusu Çanakkale’de büyük bir zafer kazanmıştır. Bu zafer günümüzde dahi büyük bir kahramanlık destanı olarak anılır. Bizler Çanakkale’de canları pahasına savaşmış o askerlerin torunlarıyız. Bu topraklar bugün bizlere emanettir” dedi.
Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü’nde konuşan Astsubay Murat Işık ise bir insana verilecek en büyük mertebenin şahadet mertebesi olduğunu belirterek “Bu vatan için şehit düşen tüm askerlerimizin bizlere açtığı yolda bugün emin adımlarla azimle yürümekteyiz. Anılarını bütün sıcaklığıyla daima yüreklerimizde taşıyacağımıza söz veriyoruz. Başta Çanakkale Şehitlerimiz olmak üzere bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm askerlerimizi sevgi saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.
Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı protokol üyeleri tarafından Kuşadası Adalızade Mezarlığı’nda bulunan şehit mezarları ve Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği’ni ziyaret etmeleriyle devam etti.
Program, ziyaretlerin ardından Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Pakize Kamil Çağlayan Ortaokulu tarafından düzenlenen anma programı ve Kuşadası Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri için verilen öğlen yemeğiyle sona erdi.

Kuşadası’nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

Kuşadası’nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

Kuşadası’nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

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