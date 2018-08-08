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Kuşadası'nda 5 yaşındaki çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 18:15 | Son Güncelleme

Kuşadası'nda 5 yaşındaki çocuk boğuldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren 5 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki halk plajında ailesi kıyıda iken denize giren Bulgaristan vatandaşı Encho Silviev Angelov (5), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine plaja sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bulgar ailenin tatil yapmak için ilçeye geldiği öğrenildi.

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boğulma Çocuk plaj

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