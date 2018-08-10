HABER

Kuşadası'nda 9 göçmenin ölümüne jandarma polisten ortak soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 15:46 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun batıp, 7'si çocuk 2'si kadın 9 Iraklının ölümüyle sonuçlanan olay sonrasında, polis ve jandarmanın insan kaçakçılarını yakalamak için ortak çalışma başlattıkları belirtildi.

Kuşadası'nda 9 göçmenin ölümüne jandarma polisten ortak soruşturma

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun batıp, 7'si çocuk 2'si kadın 9 Iraklının ölümüyle sonuçlanan olay sonrasında, polis ve jandarmanın insan kaçakçılarını yakalamak için ortak çalışma başlattıkları belirtildi. Kaçak göçmenleri silah zoruyla lastik bota bindiren insan tacirlerine yönelik çalışmalar sürerken, batan botton sağ kurtulan 4 kişi arasındaki bir Suriyeli'nin de şebekeyle bağlantısı olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.
Dün saat 03.25'te Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir kaçak göçmen botunun battığı ihbarı alınması üzerine Sahil Güvenliğe ait bir uçak, bir helikopter ve bot bölgeye gönderildi. Saat 03.58'de uçak tarafından yerleri belirlenen kaçaklar için arama kurtarma çalışması başlatıldı. 3'ü Iraklı, 1'i Suriyeli 4 kişi sağ kurtarıldı. 7'si çocuk, 2'si kadın 9 Iraklının ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Toplam 13 kişinin bulunduğu belirlenen lastik bottan sağ kurtulan Iraklı Soner Rad, olayda üç çocuğu ile eşini kaybetti. Yaşadıkları dehşet anlarını anlatan Soner Rad, kendilerini almak üzere tekne bekledikleri sırada kaçakçıların lastik bot getirdiklerini gördüklerini söyledi. Lastik bota binmek istememeleri üzerine ise kaçakçıların bu kez kendilerini silahla tehdit edip, zorla bindirerek denize açılmalarını sağladıklarını anlattı. Denize açıldıktan kısa süre sonra ise aşırı yük ve dalgalar nedeniyle yaşanan panikten dolayı botun battığını belirtti.
CESETLERE OTOPSİ YAPILDI
Kuşadası Devlet Hastanesi'ndeki kimlikleri tespitlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen 9 cesede bugün otopsi yapıldı. Otopside kaçakların boğulma sonucu hayatlarını kaybettikleri saptandı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
7'si çocuk 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan facia sonrasında polis ve jandarmanın insan kaçakçılarını yakalamak için ortak çalışma başlattıkları belirtildi. Kaçak göçmenleri silah zoruyla lastik bota bindiren insan tacirlerine yönelik çalışmalar sürerken, batan botton sağ kurtulan 4 kişi arasındaki bir Suriyeli'nin de şebekeyle bağlantısı olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kuşadası'nda 9 göçmenin ölümüne jandarma polisten ortak soruşturmaKuşadası'nda 9 göçmenin ölümüne jandarma polisten ortak soruşturmaKuşadası'nda 9 göçmenin ölümüne jandarma polisten ortak soruşturmaKuşadası'nda 9 göçmenin ölümüne jandarma polisten ortak soruşturma

PARTNERDiyet zamanıDiyet zamanı
Öldürülen PKK'lı, 5 güvenlik görevlisinin şehit olduğu eylemlere katılmışÖldürülen PKK'lı, 5 güvenlik görevlisinin şehit olduğu eylemlere katılmış
Ordu'da heyelanda ölen Sekmen, toprağa verildiOrdu'da heyelanda ölen Sekmen, toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

İlginizi Çekebilir

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mahkeme başkanından FETÖ'cü generale sert tepki: Haddini aşma

Mahkeme başkanından FETÖ'cü generale sert tepki: Haddini aşma

Yasak aşk cinayetinde 'pes' dedirten savunma!

Yasak aşk cinayetinde 'pes' dedirten savunma!

Eski Emniyet Müdürü'nden çarpıcı itiraf: Fetullah Gülen'le anılmaktan gurur duyarım

Eski Emniyet Müdürü'nden çarpıcı itiraf: Fetullah Gülen'le anılmaktan gurur duyarım

KKTC'de taksiciyi silah zoruyla kaçırtan kadın tutuklandı

KKTC'de taksiciyi silah zoruyla kaçırtan kadın tutuklandı

Erdoğan'ı görünce boynuna atladı

Erdoğan'ı görünce boynuna atladı

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.