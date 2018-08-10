Kuşadası'nda 9 göçmenin ölümüne jandarma polisten ortak soruşturma

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun batıp, 7'si çocuk 2'si kadın 9 Iraklının ölümüyle sonuçlanan olay sonrasında, polis ve jandarmanın insan kaçakçılarını yakalamak için ortak çalışma başlattıkları belirtildi. Kaçak göçmenleri silah zoruyla lastik bota bindiren insan tacirlerine yönelik çalışmalar sürerken, batan botton sağ kurtulan 4 kişi arasındaki bir Suriyeli'nin de şebekeyle bağlantısı olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

Dün saat 03.25'te Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir kaçak göçmen botunun battığı ihbarı alınması üzerine Sahil Güvenliğe ait bir uçak, bir helikopter ve bot bölgeye gönderildi. Saat 03.58'de uçak tarafından yerleri belirlenen kaçaklar için arama kurtarma çalışması başlatıldı. 3'ü Iraklı, 1'i Suriyeli 4 kişi sağ kurtarıldı. 7'si çocuk, 2'si kadın 9 Iraklının ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Toplam 13 kişinin bulunduğu belirlenen lastik bottan sağ kurtulan Iraklı Soner Rad, olayda üç çocuğu ile eşini kaybetti. Yaşadıkları dehşet anlarını anlatan Soner Rad, kendilerini almak üzere tekne bekledikleri sırada kaçakçıların lastik bot getirdiklerini gördüklerini söyledi. Lastik bota binmek istememeleri üzerine ise kaçakçıların bu kez kendilerini silahla tehdit edip, zorla bindirerek denize açılmalarını sağladıklarını anlattı. Denize açıldıktan kısa süre sonra ise aşırı yük ve dalgalar nedeniyle yaşanan panikten dolayı botun battığını belirtti.

CESETLERE OTOPSİ YAPILDI

Kuşadası Devlet Hastanesi'ndeki kimlikleri tespitlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen 9 cesede bugün otopsi yapıldı. Otopside kaçakların boğulma sonucu hayatlarını kaybettikleri saptandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

7'si çocuk 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan facia sonrasında polis ve jandarmanın insan kaçakçılarını yakalamak için ortak çalışma başlattıkları belirtildi. Kaçak göçmenleri silah zoruyla lastik bota bindiren insan tacirlerine yönelik çalışmalar sürerken, batan botton sağ kurtulan 4 kişi arasındaki bir Suriyeli'nin de şebekeyle bağlantısı olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.