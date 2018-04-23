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Kuşadası’nda aileleri sevindiren proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 08:53 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda hayata geçirilen ’Meslek liseleri ailelerle buluşuyor’ projesi hayata geçti.

Kuşadası’nda hayata geçirilen ’Meslek liseleri ailelerle buluşuyor’ projesi hayata geçti. Proje kapsamında evdeki arızalar öğrenciler tarafından giderilmeye başlandı. Ailelerle buluşan öğrenciler kendi branşlarını ilgilendiren bölümlerde evlerdeki arızaları giderip ev sahiplerinin gönüllerini aldılar.
Kuşadası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Müdürü Abdullah Yavuz, okulun elektrik öğretmeni Güven Çankel ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Kuşçu ile muhtarın belirlediği evlere ziyaret edildi. Öğrenciler öğretmenleri nezaretinde evdeki elektrik aksamından elektrikli eşyaları, su tesisatlarından duvarların sıvasına ve mobilyalara kadar her şeyi kontrol ettiler. Evlerdeki arızalı elektronik eşyalar, duvarlar, mobilyalar ve su tesisatlarındaki arızalar meslek liseli öğrenciler tarafından tamir edildi.
Proje kapsamında Muhtarın tespit ettiği evlerdeki arızalı aletleri tamir eden öğrencileri aileler adeta bağırlarına bastı. Dar gelirli olduklarından dolayı arızalı malzemelerin bakım ve onarımlarını yaptıramadıklarını belirten aileler öğrencilere ve projeyi başlatan Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ettiler.
Mahalle sakinlerini memnun eden periyodik aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Kuşadası’nda aileleri sevindiren proje

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Kuşadası’nda aileleri sevindiren proje

Kuşadası’nda aileleri sevindiren proje
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Kuşadası’nda aileleri sevindiren proje

Kuşadası’nda aileleri sevindiren proje
3 / 6

Kuşadası’nda aileleri sevindiren proje

Kuşadası’nda aileleri sevindiren proje
4 / 6

Kuşadası’nda aileleri sevindiren proje

Kuşadası’nda aileleri sevindiren proje
5 / 6

Kuşadası’nda aileleri sevindiren proje

Kuşadası’nda aileleri sevindiren proje
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Kuşadası’nda aileleri sevindiren proje

Kuşadası’nda aileleri sevindiren proje
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