Kuşadası'nda askeri gemiler ziyarete açıldı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ege Denizi'nde düzenlenen Beyaz Fırtına 2018 tatbikatı kapsamında, Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen fırkateyn, korvet, hücümbot ve denizaltı, vatandaşların ziyaretine açıldı.
Beyaz Fırtına-2018 Tatbikatı'nda görev alan TCG Gelibolu fırkateyni, TCG Bozcaada korveti, TCG Yıldız ve TCG Tayfun hücumbotlarıyla TCG Burakreis denizaltısı, sabah saatlerinde Ege Port Limanı'na demirledi. Ziyarete açılan savaş gemileri ve denizaltılara vatandaşların ilgisi yoğun oldu.
Şehit aileleri ve gazilerin de misafir edileceği gemiler, 20 Mayıs'a kadar 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde gezilebilecek.
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