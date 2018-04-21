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Kuşadası’nda ’Bağımlılıkla Mücadele’ semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 07:52 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi ile Uyuşturu ve Bağımlılıkla Mücadele Platformu tarafından uyuşturucunun zararlı etkileri ve bağımlılıkla mücadele konularının ele alındığı “Dün Son Bugün İlk Olsun” başlıklı bir seminer düzenlendi.Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi’nde düzenlenen seminere Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Meclis Üyeleri Zekeriya Tünk, Ferah Sürekçi, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Yıldız Köse ile çok sayıda Kuşadalı katıldı.

Kuşadası’nda ’Bağımlılıkla Mücadele’ semineri

Kuşadası Belediyesi ile Uyuşturu ve Bağımlılıkla Mücadele Platformu tarafından uyuşturucunun zararlı etkileri ve bağımlılıkla mücadele konularının ele alındığı “Dün Son Bugün İlk Olsun” başlıklı bir seminer düzenlendi.
Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi’nde düzenlenen seminere Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Meclis Üyeleri Zekeriya Tünk, Ferah Sürekçi, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Yıldız Köse ile çok sayıda Kuşadalı katıldı. Sosyal Hizmet Uzmanı Kahraman Eroğlu, Psikolog Caner Özdemir ve Emekli Narkotik Polisi Bağımlılık Danışmanı İsa Altun’un konuşmacı olarak yer aldığı seminerde uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele yolları ele alındı.
Seminerin açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, uyuşturucunun toplumun ve gençlerin geleceğini tehlikeye atan bir unsur olduğuna dikkat çekerek “Uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelede toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşmektedir. Aileler ve eğitim kurumları başta olmak üzere ilgili tüm kişi ve kurumlar bu konuya gereken özeni göstermelidir” dedi.
Seminerde konuşan Psikolog Caner Özdemir, uyuşturucu bağımlılığının çocuklarda 10’lu yaşlara kadar düştüğünü belirterek bağımlılıkta mücadelede ailelere büyük rol düştüğünü ifade etti. Özdemir’in ardından konuşan Sosyal Hizmet Uzmanı Kahraman Eroğlu, uzun yıllar İstanbul’da Sosyal Hizmetler il Müdürü olarak çalıştığını ifade ederek madde bağımlılığının artmasında büyük bir ihmal ve istismar olduğunun altını çizdi. Emekli Narkotik Polisi ve Bağımlılık Danışmanı isa Altun ise Narkotik Polisi olarak görev yaptığı yıllarda madde bağımlılığıyla ilgili deneyimlerini aktardı.

Kuşadası’nda ’Bağımlılıkla Mücadele’ semineri

Kuşadası’nda ’Bağımlılıkla Mücadele’ semineri

Kuşadası’nda ’Bağımlılıkla Mücadele’ semineri

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