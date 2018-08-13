Kuşadası'nda botun alabora olması

İZMİR (AA) - Aydın'ın Kuşadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu hayatını kaybeden 7'si çocuk, ikisi kadın 9 kişinin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.
Kuşadası ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu hayatını kaybeden 9 kişinin İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Botun batması sonucu 3 çocuğu ve eşini kaybeden Onar Rahad, cenazeleri almak için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kendisinin sırtına alarak kurtardığı 4 yaşındaki oğlu Muhammed ile geldi.
Olayda hayatını kaybeden 7'si çocuk ikisi kadın 9 kişi ailelerine teslim edildi. Iraklı iki ailenin cenazelerinin karayolu ile Irak'a gideceği öğrenildi.
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- Çocuklarının ismini parmaklarına yazmış
Eşi ve 3 çocuğunun ölümüne gözyaşı döken Onar Rahad (33), AA muhabire yaptığı açıklamada, Yunanistan'a geçmek için 25 gün önce Türkiye'ye geldiklerini, daha sonra 3'ü Suriyeli 6 organizatörle iki aile için 6 bin dolar ödediklerini ifade etti.
Organizatörlerin kendilerine çok kötü davrandıklarını anlatan Rahad, tekne beklerken, gelen bota silah zoruyla bindirdiklerini ileri sürdü.
Rahad, botun alabora olduğu sırada 4 yaşındaki oğlunu sırtına alarak kurtardığını 3 çocuğu ve eşinin ise vefat ettiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bizi tanımaları ve Irak'tan geldiğimizi anlamaları için Irak'ta çocuklarımın ve eşimin isimlerini parmaklarıma yazdım. Babama da Yunanistan'a belki ulaşırız, belki ulaşamayız dedim. Üç çocuğumu kaybettim sadece Muhammed kaldı."
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- Olay
Kuşadası açıklarında bir botun alabora olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, arama kurtarma faaliyetleri sonucunda biri çocuk 4 kişiyi kurtarmış, 7'si çocuk 9 kişinin cesedine ulaşmıştı.
Olaydan sağ kurtulan 4 kişiden botu kullandığı öne sürülen ve organizatörlerle iş birliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu M.S.E. tutuklanmıştı.
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