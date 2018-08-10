Kuşadası'nda düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği olayda sağ kurtulan ve organizatörlerle iş birliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu tutuklandı.

Kuşadası açıklarında 9 kişinin öldüğü olayda sağ kurtulan 4 kişiden biri olan Suriye uyruklu M.S.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlının polise verdiği ifadede, yurt dışına çıkmak için organizatörlerle iş birliği yapmak zorunda kaldığını, kendisinin de kandırıldığını belirttiği öğrenildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün düzensiz gömenleri taşıyan botun alabora olması sonucu 9 Iraklı yaşamını yitirmiş, 4 kişi kurtarılmıştı. Sağ kurtulanlar arasında bulunan Suriye uyruklu M.S.E, organizatörle iş birliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

