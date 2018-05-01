Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi

Yunanistan bayraklı kruvaziyer "Celestyal Olympia", bin 270 yolcusuyla Kuşadası'na geldi.

Yolcularının büyük kısmı ABD'li turistlerden oluşan gemi, Ege Port Limanı'na yanaştı.

Turistlerden bazıları Efes Antik Kenti ve Meryem Ana gibi yerleri gezerken bazıları ise ilçe merkezinde alışveriş yaptı.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, geminin sezon boyunca ilçeye 56 sefer yapacağını, bu kapsamda 78 bin turistin ilçeye gelmesini beklediklerini söyledi.

Güngör, sezon boyunca 140 gemi seferiyle toplamda 120 bin yolcuyu limanda karşılayacaklarını ifade etti.

