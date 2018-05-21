Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi hareketleniyor

Aydın'ın, kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası ilçesine, Bahamalar ve Marshall Adaları bayraklı ultra lüks 2 gemi yanaştı.

Sabah saatlerinde Ege Port Limanı'na demirleyen Bahamalar bayraklı "Silver Wind" ve Marshall Adaları bayraklı "Nautica" adlı ultra lüks kruvaziyerlerle 918 turist geldi.

Turistlerden bazıları Efes ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti, bazıları da kent merkezinde alışveriş yaptı.

Ege Port Kuşadası Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Norwegian Cruise şirketine ait Nautica adlı geminin, FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından Türkiye'yi rotasından çıkarttığını ancak alınan yeni kararla Türk limanlarına uğramaya başladığını söyledi.

Geminin Türkiye'yi tekrar rotasına almasının kruvaziyer turizmi açısından önemli olduğunu belirten Güngör, "Bu ziyaret, Türkiye'ye olan güvenin pekiştirilmesi anlamında önem taşıyor. Diğer yandan da bu sektörün kısa sürede toparlanacağının işareti. Aynı şirkete ait Seven Seas Voyager isimli kruvaziyer gemisi de sonbaharda gelecek. Bu yıl sonu itibariyle limana 140 gemi ve 120 bin yolcu gelmiş olacak." dedi.

Güngör, Nautica'nın kaptanı Drazen Tijan'ı ziyaret etti.

Türkiye'ye yeniden geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Tijan, "Kuşadası Limanı gerek konum gerekse liman hizmetleri ve güvenlik yönünden dünya genelinde ziyarette bulunduğum en iyi limanlar arasında. Buraya gelmekten ve burada verilen hizmetlerden dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Güngör, Tijan'a gemi motifli çini hediye etti.

