Kuşadası’nda “ Mavi ve Ötesi “ resim sergisi açıldı

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Aydın Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Nazmi Deniz’in “Mavi ve Ötesi” adlı resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.

Dr. Mehmet Nazmi Deniz’in resim sergisi İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen bir kokteylle açıldı. Çok sayıda sanatseverle beraber Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın eşi Nil Kayalı, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Ferah Sürekçi, Fevziye Tekeroğlu ve Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü’nün de katıldığı sergi açılışında konuşan Deniz, eserlerini İbramaki Sanat Galerisi’nde sergilemekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek kendisine bu imkânı sağlayan Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti. Deniz’in ağırlıklı olarak insan portreleri ve doğa manzaralarından oluşan yağlı boya tabloları ile Mustafa Kemal Atatürk portreleri sergi açılışına katılan sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Deniz’in “Mavi ve Ötesi” adlı resim sergisi 18 Mart tarihine kadar Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde görülebileceği öğrenildi.