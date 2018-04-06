Kuşadası’nda polisi şehitleri unutulmadı

Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kuşadası’nda şehitlik ziyaret edildi.
Törene Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Özgür Selçuk ,siyasi parti temsilcileri ve vatandaş Adalızade Mezarlığı’ndaki şehitliği ziyaret etti. Mezarlara karanfil bırakan Selçuk , şehitler için dua etti ve Fatiha okudu. tüm polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Mezarlık ziyaretinin ardından öğlen namazı sonrası Kaleiçi Camii’nde şehitler için mevlit okutuldu. namaz sonrasında lokma hayrı yapıldı.
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