Kuşadası’nda renkli 23 Nisan kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kuşadası’nda çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler Kuşadası Atatürk Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle başladı. Törene, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Radar Komutanı Uğur Ünlü, Kuşadası Jandarma Komutanı Murat Şahin, Kuşadası Askerlik Şubesi Başkanı Hüseyin Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Selçuk, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdür Ataman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemize en büyük armağanı olduğunu belirterek “23 Nisan 1920 bir milletin kendi küllerinden doğduğu, kayıtsız şartsız var olduğunu tüm dünyaya haykırdığı önemli bir tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1924’te ’23 Nisan’ gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Ve bu önemli bayramı çocuklara hediye etmiştir. Ben böylesi önemli bir günde ulusal egemenliğimizin kazanılmasına emeği geçen başta Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor ve tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum” dedi.

Tören, yapılan konuşmanın ardından halk oyunları toplulukları tarafından hazırlanan gösteriler ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı şiir, spor ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.