Kuşadası’nda renkli turizm haftası korteji

Kuşadası’nda 5 gün süren turizm haftası kutlamaları renkli bir kortej ve yürüyüş ile sona erdi.

Kısmet Otel Kavşağı’ndan başlayan Turizm Korteji’nde çeşitli animasyon grupları, halk oyunları ekipleri, mehter takımı, dans ve müzik grupları farklı kostüm ve gösterilerle yer aldı. Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ve Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ile birlikte çeşitli meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla gerçekleştirilen kortej, Atatürk Meydanı’nda son buldu. Kuşadası’ndaki 42. Turizm Haftası etkinliklerinin son bölümünde kortejin ardından halk oyunları ekipleri ve dans grupları tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.