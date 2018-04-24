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Kuşadası’nda resim ve fotoğraf sergileri açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Kuşadası Soğucak Ortaokulu ile ADÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencilerinin resim sergisi ile “Adalı Mutlu Çocuklar” isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.Kuşadası Soğucak Ortaokulu ile ADÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencilerinin resim sergisi İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen bir kokteylle açıldı.

Kuşadası’nda resim ve fotoğraf sergileri açıldı

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Kuşadası Soğucak Ortaokulu ile ADÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencilerinin resim sergisi ile “Adalı Mutlu Çocuklar” isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.
Kuşadası Soğucak Ortaokulu ile ADÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencilerinin resim sergisi İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen bir kokteylle açıldı. Serginin açılışına Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, ADÜ Turizm Fakültesi Dekanı Abdullah Tanrısevdi ile birlikte öğrenciler ve aileleri katıldı.
Serginin açılışında konuşan Soğucak Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hakan Öncül, serginin büyük bir emek ürünü olduğuna dikkat çekerek kendilerine verdiği destekten dolayı Kuşadası Belediyesi’ne ve ADÜ Devlet Konservatuvarı’na teşekkür etti. Açılışta ADÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencileri tarafından verilen dinleti büyük bir beğeni aldı.

İbramaki Sanat Galerisi’nin üst katında ise Eğitim-İş Kuşadası Şubesi tarafından Sibel Kocaman eğitmenliğinde verilen fotoğraf kursuna katılan kursiyerlerin fotoğraflarından oluşan “Adalı Mutlu Çocuklar” isimli sergi açıldı.

Kuşadası’nda resim ve fotoğraf sergileri açıldı

Kuşadası’nda resim ve fotoğraf sergileri açıldı

Kuşadası’nda resim ve fotoğraf sergileri açıldı

Kuşadası’nda resim ve fotoğraf sergileri açıldı

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