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Kuşadası’nda şehitler için lokma ve pilav hayrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle 3 bin kişilik lokma ve pilav hayrı yaptı.İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydan’ında düzenlene etkinlikte Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Zekeriya Tünk ile Ferah Sürekçi vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için vatandaşlara lokma ve pilav dağıttı.

Kuşadası’nda şehitler için lokma ve pilav hayrı

Kuşadası Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle 3 bin kişilik lokma ve pilav hayrı yaptı.
İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydan’ında düzenlene etkinlikte Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Zekeriya Tünk ile Ferah Sürekçi vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için vatandaşlara lokma ve pilav dağıttı.

Kuşadası’nda şehitler için lokma ve pilav hayrı

Kuşadası’nda şehitler için lokma ve pilav hayrı

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