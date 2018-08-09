HABER

Kuşadası'nda taklit ürün gerginliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 17:10 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bazı markaların avukatlarının, taklit ürün satıldığı iddiasıyla mağazalardan numune almak istemesi gerginliğe neden oldu.

Kuşadası'nda taklit ürün gerginliği

KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bazı markaların avukatlarının, taklit ürün satıldığı iddiasıyla mağazalardan numune almak istemesi gerginliğe neden oldu.
Kuşadası Çarşısı'nda bazı mağazalarda ünlü markaların taklidi çanta, ayakkabı ve giyim ürünü satıldığı iddiası üzerine firmaların avukatları savcılığa başvurdu. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında bir grup avukat, bugün polis eşliğinde İnönü Bulvarı'na geldi. Çarşıda 3 işyerindeki ürünlerden polis eşliğinde numune almak isteyen avukatlar ile işyeri sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Diğer esnafın da katılımıyla büyüyen gerginliğe polis müdahale etti. Çevik kuvvet ekipleri de hazır bekletildi. Çarşı esnafı, Kaya Şavkay Meydanı'nı trafiğe kapatmak istedi. Olay yerine gelen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy esnafa sağduyulu davranmaları çağrısı yapıp, polisin esnafla karşı karşıya gelmek istemediğini belirtti. Berksoy'un konuşmasının ardından esnaf dağıldı. Marka avukatları ve işlem yapılmak istenen mağaza sahibi bir araya getirilerek uzlaşma sağlandı.

FOTOĞRAFLI

Kuşadası'nda taklit ürün gerginliğiKuşadası'nda taklit ürün gerginliğiKuşadası'nda taklit ürün gerginliği

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Emine Erdoğan, Meclis'teki 'sıfır atık' tesisini ziyaret ettiEmine Erdoğan, Meclis'teki 'sıfır atık' tesisini ziyaret etti
Artuklu Hamamı'nın yerleştirilmesine 20 santim kaldıArtuklu Hamamı'nın yerleştirilmesine 20 santim kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi

Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi

Adapazarı'nda dil kursunda 'Kahrolsun Amerikan emperyalizmi' diyerek 7 kişiyi rehin alan şahsın cezası belli oldu

Adapazarı'nda dil kursunda 'Kahrolsun Amerikan emperyalizmi' diyerek 7 kişiyi rehin alan şahsın cezası belli oldu

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit

Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit

Şehit eşinin ismini oğluna verdi

Şehit eşinin ismini oğluna verdi

Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu

Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.