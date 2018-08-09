Kuşadası'nda taklit ürün gerginliği

KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bazı markaların avukatlarının, taklit ürün satıldığı iddiasıyla mağazalardan numune almak istemesi gerginliğe neden oldu.

Kuşadası Çarşısı'nda bazı mağazalarda ünlü markaların taklidi çanta, ayakkabı ve giyim ürünü satıldığı iddiası üzerine firmaların avukatları savcılığa başvurdu. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında bir grup avukat, bugün polis eşliğinde İnönü Bulvarı'na geldi. Çarşıda 3 işyerindeki ürünlerden polis eşliğinde numune almak isteyen avukatlar ile işyeri sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Diğer esnafın da katılımıyla büyüyen gerginliğe polis müdahale etti. Çevik kuvvet ekipleri de hazır bekletildi. Çarşı esnafı, Kaya Şavkay Meydanı'nı trafiğe kapatmak istedi. Olay yerine gelen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy esnafa sağduyulu davranmaları çağrısı yapıp, polisin esnafla karşı karşıya gelmek istemediğini belirtti. Berksoy'un konuşmasının ardından esnaf dağıldı. Marka avukatları ve işlem yapılmak istenen mağaza sahibi bir araya getirilerek uzlaşma sağlandı.

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