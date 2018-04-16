HABER

Kuşadası'nda trafik sorununa çözüm için bisiklet kaskı dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 19:09 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bisiklet kullanımını teşvik ederek trafik sorununa çözüm bulmak amacıyla vatandaşlara bisiklet kaskı dağıtıldı.

Kuşadası'nda trafik sorununa çözüm için bisiklet kaskı dağıtıldı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bisiklet kullanımını teşvik ederek trafik sorununa çözüm bulmak amacıyla vatandaşlara bisiklet kaskı dağıtıldı.
Kuşadası'nda Şoförler Odası, Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle 200 bisiklet kaskı dağıttı. Kask dağıtımında konuşan Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten, "Bu fikir, Emniyet Müdürümüzü ziyarette gündeme geldi. Esnaf iş yerlerine gelirken, araç kullanmamalarını teşvik etmeyi düşündük. Şehir merkezindeki üç bulvar üzerinde bine yakın esnaf var. Bu 1000 araba demek. Yanında çalışanlardan birinin aracı olursa bu sayı ikiye katlanıyor. Tasarrufta bulunmak, trafik sıkışıklığına biraz olsun çözüm bulup, trafiği rahatlatmak için bu girişimde bulunduk. Kuşadası'nın fiziki yapısı çok uygun değil ama esnaflar bisiklete yönelirse olumlu bir sonuç alırız diye düşünüyorum" dedi. Kask dağıtımını bizzat yapan Hüsnü Öten, vatandaşlardan bisiklet kullanmalarını istedi. Dağıtım sırasında küçük çaplı izdiham yaşandı.

FOTOĞRAFLI

Kuşadası'nda trafik sorununa çözüm için bisiklet kaskı dağıtıldıKuşadası'nda trafik sorununa çözüm için bisiklet kaskı dağıtıldıKuşadası'nda trafik sorununa çözüm için bisiklet kaskı dağıtıldıKuşadası'nda trafik sorununa çözüm için bisiklet kaskı dağıtıldı

İstanbullular yarına dikkat! Geri geliyorİstanbullular yarına dikkat! Geri geliyor
İngiliz basınından çarpıcı Rusya iddiası: Saldırmaya hazırızİngiliz basınından çarpıcı Rusya iddiası: Saldırmaya hazırız
ABD ve Rusya, kozlarını masada paylaştı!ABD ve Rusya, kozlarını masada paylaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Son dakika! Rusya'dan flaş açıklama: Bundan sonraki saldırıya karşı koyacağız

Son dakika! Rusya'dan flaş açıklama: Bundan sonraki saldırıya karşı koyacağız

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da kaza tutanağı tutmaya giden polise köpek saldırdı!

İstanbul'da kaza tutanağı tutmaya giden polise köpek saldırdı!

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması!

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması!

Ağrı Dağı'nda PKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldü

Ağrı Dağı'nda PKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldü

İstanbul'da kimyasal paniği! AFAD ekipleri inceliyor

İstanbul'da kimyasal paniği! AFAD ekipleri inceliyor

Haydarpaşa Garı'nda yangın!

Haydarpaşa Garı'nda yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.