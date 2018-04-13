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Kuşadası’nda ’Tüllüşah’ için resim yarışması düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 09:00 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü ile EKODOSD işbirliğinde Kuşadası’na özgü endemik bir tür olan Tüllüşah ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla Yayla İlkokulu öğrencileri arasında “Tüllüşah” başlıklı bir resim yarışması düzenlendi.Yayla İlkokulu öğrencisi 25 çocuğun katıldığı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen bir törenle verildi.Kuşadası Yayla ilkokulunda düzenlenen törene Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Yaylaköy Muhtarı Cafer Çiftçi, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Yayla İlkokulu Müdürü Gürcan Öztürk ve Sınıf Öğretmeni Oya Üyücü katıldı.

Kuşadası’nda ’Tüllüşah’ için resim yarışması düzenlendi

Kuşadası Belediyesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü ile EKODOSD işbirliğinde Kuşadası’na özgü endemik bir tür olan Tüllüşah ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla Yayla İlkokulu öğrencileri arasında “Tüllüşah” başlıklı bir resim yarışması düzenlendi.
Yayla İlkokulu öğrencisi 25 çocuğun katıldığı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen bir törenle verildi.
Kuşadası Yayla ilkokulunda düzenlenen törene Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Yaylaköy Muhtarı Cafer Çiftçi, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Yayla İlkokulu Müdürü Gürcan Öztürk ve Sınıf Öğretmeni Oya Üyücü katıldı. Adını Samson Dağları’nın antik ismi Mykale’den alarak, ilk defa Kuşadası’ndan toplanıp bilim dünyasına tanıtılan Tüllüşah bitkisinin konu olduğu resim yarışmasında Meliha Yıkılmaz birinci, Soner Atıcı ikinci, Osman Yünaçar üçüncü, Gamze Ertan ise dördüncü oldu. Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Şerioğlu, Yayla İlkokulu Müdürü Öztürk, EKODOSD Başkanı Sürücü ve Yaylaköy Muhtarı Çiftçi’nin elinden aldı.

Kuşadası’nda ’Tüllüşah’ için resim yarışması düzenlendi

Kuşadası’nda ’Tüllüşah’ için resim yarışması düzenlendi

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