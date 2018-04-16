Kuşadası’nda Turizm Haftası kutlamaları

Kuşadası’nda 42’nci Turizm Haftası düzenlenen bir açılış töreniyle başladı. Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Turizm Haftası kutlamaları, 21 Nisan tarihine kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.

Atatürk Meydanı’nda düzenlenen Turizm Haftası açılış törenine çok sayıda vatandaşla beraber Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Özgür Selçuk, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi Dekanı Abdullah Tanrısevdi, Kuşadası Müftüsü Vehbi Akşit, Kuşadası Liman Başkanı Yaşar Karabacak, meslek kuruluşları ve odaların temsilciler ile belediye meclis üyeleri katıldı.

Törende konuşan, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz, 2018 rezervasyon rakamlarının umut verici olduğunu belirterek Kuşadası’nı yeniden turizmin amiral gemisi haline getirmek için hiç durmadan çalıştıklarını ifade etti. ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi Dekanı Tanrısevdi ise turizmin ülkemiz için çok önemli bir sektör olduğunu belirterek Kuşadası turizminin 2018 sezonunda son yıllara nazaran daha canlı geçeceğinin altını çizdi.Tanrısevdi’nin ardından konuşan Belediye Başkanı Kayalı turizmin Kuşadası için önemine değinerek “Ülkemizde ve çevremizde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ilçe olarak 2018 sezonunda 2015 yılı rakamlarını yakalayacağımızı söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıla nazaran özellikle konaklamalı turistte ciddi artış var. Bu Kuşadası için çok önemli bir gelişme. Önümüzdeki günlerde turizmde yaşanan tüm sorunların sona ermesi dileğiyle tüm sektör çalışanlarının Turizm Haftası’nı kutluyorum” dedi. Kuşadası Kaymakamı Aksoy ise konuşmasında Türkiye’nin turizm sektöründe dünyada birinci sıraya yerleşmeyi hak ettiğini belirterek Kuşadası’nda turizmi daha hareketli hale getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Tören, konuşmaların ardından “Aydın’da Turizm” başlıklı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve çeşitli halk oyunu toplulukları tarafından sergilenen danslarla sona erdi. Törenin ardından protokol üyeleri Kuşadası Halk Eğitim Merkezi önüne kurulan el işi hediyelik eşyalarla çeşitli sanat eserlerinin sergilendiği stantların açılışına katıldı.