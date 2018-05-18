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Kuşadası'nda Vışıvanka Günü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 13:23 | Son Güncelleme

UKRAYNALILARIN Vışıvanka Günü, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kutlandı.

Kuşadası'nda Vışıvanka Günü kutlandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - UKRAYNALILARIN Vışıvanka Günü, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kutlandı.
Ukraynalıların geleneksel kıyafeti Vışıvanka için her yıl mayıs ayının 3'üncü perşembe günü ABD, Tayland, Almanya, Belçika'nın da aralarında bulunduğu 60 ülkede kutlanan Vışıvanka Günü dolayısıyla Aydın'ın turizm cenneti ilçesi Kuşadası'nda da organizasyon düzenlendi. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'ndaki kutlamaya Kuşadası'nda yerleşik yaşayan Uraynalılar ve Ukraynalı turistler, ulusal nakış işlemeli gömlekleri ile katıldı. Ulusal kimlik fikrine bağlılık göstermek için etkinliğe katılıp, birbirini kutlayan Ukraynalılar'a Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu da Vışıvanka giyerek destek verdi. Etkinlikte Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Kurucu üyesi Olena Burgaç, Vışıvanka Günü'nün cinsiyetleri, sosyal statüleri, dini inançları veya siyasi görüşleri ne olursa olsun tüm Ukraynalıları birleştirdiğini söyledi. Burgaç, "Vışıvanka Günü, nakışlı etnik kıyafetlerin yaratılması ve giyilmesi ile ilgili atalarımıza ait gelenekleri koruma amaçlı ulusal kutlamalardır. Her yıl mayıs ayının üçüncü perşembe günü kutlanır. Bugün ülkedeki ve dünyanın değişik ülkelerindeki tüm Ukraynalılar nakış işlemeli gömleklerini giyerler. Biz de Kuşadası'ndan sosyal medya üzerinden canlı yayınla günümüzü tüm dünya ile paylaştık" dedi.

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Kuşadası'nda Vışıvanka Günü kutlandıKuşadası'nda Vışıvanka Günü kutlandıKuşadası'nda Vışıvanka Günü kutlandıKuşadası'nda Vışıvanka Günü kutlandı

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