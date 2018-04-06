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Kuşadası'nda yabancı uyruklu 44 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 20:25 | Son Güncelleme

Şişme botla Yunan adalarına geçme hazırlığı yapan çoğunluğu Suriye uyruklu kaçaklar, İl Göç İdaresine teslim edildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığı yapan yabancı uyruklu 44 kişi yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Sahil Siteleri mevkisinde çalışma başlattı.

Kıyıda, şişme botla Yunanistan'a geçme hazırlığı yapan çoğunluğu Suriye uyruklu 44 kaçak tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şişme bot ve buna ait su motoruna el konuldu.

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Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü Emniyet kaçak göçmen Yakalama Yunanistan

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