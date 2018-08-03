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Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 10:20 | Son Güncelleme

Aydın Kuşadası’nda köpekleri sopayla döven bir kadın hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Dehşete düşüren olay sonrası kimliği henüz belirlenemeyen şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Kadının yaptığı vahşet kameralara da yansıdı

Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Soğucak’taki Ceylankent Sitesi Küme Evleri’nde meydana gelen olayda, sitenin hemen yanındaki bir gecekonduda yaşayan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın odunla tarladaki köpekleri dövmeye başladı.

8 KÖPEK YARALI

Çevredekilerin tepkisi üzerine vatandaşlarla da tartışan ve cep telefonuyla çekim yapılmasını da engelleyen kadın bazı köpekleri başlarından ve çeşitli yerlerinden yaraladı. Odunla gerçekleştirilen saldırının bir bölümü çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekildi. Veterinere götürülen köpekler tedavi altına alınırken, Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) tarafından Cumhuriyet Savcılığı’na, Kuşadası Kaymakamlığı’na, Kuşadası Belediyesi’ne ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne suç duyurusu ve şikayette bulundu.
HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, köpeklere yapılan saldırı sonucu 8 köpeğin başlarından ve vücutlarından yaralandığını belirterek, saldırganın görüntülendiğini ve kimliğinin belirlenmesinin ardından mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
hayvana şiddet Kuşadası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
o sopayı ne yapmak gerekir ben biliyorum ama yazsam olmaz
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