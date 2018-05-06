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Kuşadası'nı sağanak vurdu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 16:15 | Son Güncelleme

SEL SULARI İSTİNAT DUVARINI YIKTI Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan ve Turgut Özal Bulvarı üzerinde sele dönüşen yağmur, Özkara Melis Sitesi'nin istinat duvarının yıkılmasına neden oldu.

Kuşadası'nı sağanak vurdu (2)

SEL SULARI İSTİNAT DUVARINI YIKTI
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan ve Turgut Özal Bulvarı üzerinde sele dönüşen yağmur, Özkara Melis Sitesi'nin istinat duvarının yıkılmasına neden oldu. Duvar, site sakinlerinden İsmail Şen'in, duvarın dibindeki kulübede bulunan köpeği alıp, hızla uzaklaşmasından kısa süre sonra büyük gürültüyle yıkıldı. Duvarın yıkılması nedeniyle Hüsamettin Meral'e ait park halindeki 09 BZ 572 plakalı hafif ticari araç ile 1'i İsmail Şen'e ait 09 BT 965 plakalı, 2'si plakası belirlenemeyen 3 motosiklet hurdaya döndü. Sel sularının duvarı zorladığı ve İsmail Şen'in köpeği kurtardığı anlar ise site sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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Kuşadası'nı sağanak vurdu (2)Kuşadası'nı sağanak vurdu (2)Kuşadası'nı sağanak vurdu (2)

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