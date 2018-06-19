Kushner başkanlığındaki ABD heyeti Ürdün'de

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral 2. Abdullah, ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner ile Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblatt ve beraberindeki heyeti Başkent Amman'da kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklık, çeşitli alanlarda iş birliği mekanizmaları değerlendirilirken, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Kral 2. Abdullah, Ürdün'de birçok kalkınma programına verdiği destek ve bölgesel krizlerin neden olduğu sorunların hafifletilmesindeki yardımlarından dolayı ABD yönetimine memnuniyetlerini iletti.

Filistin konusuna ilişkin Kral 2. Abdullah'ın 4 Haziran 1967 sınırları içinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması projesinin gerçekleştirilmesinin bölgede kapsamlı ve adil bir barış için zorunlu olduğunu vurguladığı, İsrailliler ve Filistinliler arasında etkin ve ciddi görüşmelere yeniden geçilmesi imkanı sağlayan barış çalışmalarındaki donukluğun kırılmasının önemine işaret ettiği belirtildi.