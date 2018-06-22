Kushner, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Ortadoğu Barışını konuşmak üzere bir araya geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kushner ile Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Katar'ı ziyaret ederek Şeyh Temim ile görüştü.

Görüşmede, hem ABD ile Katar arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı hem de İsrail ile Filistin arasında kalıcı barışın sağlanabilmesi için çözüm yollarının masaya yatırıldığı bildirildi.

Beyaz Saray, Kushner ve Greenblatt’ın, Katar ziyaretinden önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Kahire'de bir görüşme yaparak Ortadoğu Barışı ile ilgili süreci ele aldığını açıklamıştı. Görüşmede özellikle Gazze'deki durumun kapsamlı şekilde değerlendirildiği ifade edilmişti.

Kushner ile Greenblatt, önceki gün de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmiş, ortak konu olarak da Ortadoğu Barışı ile ilgili süreçler ele alınmıştı.