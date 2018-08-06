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Kuşlar gelmesin diye balkona poşet astı, hayatının şokunu yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 10:28 | Son Güncelleme

Bursa'da 22 katlı bir binanın 18.katında bulunan dairenin balkon korkuluklarına kuşların gelmemesi için asılan poşetler alev alınca panik yaşandı. Yangın damacana ile söndürüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'ndeki 22 katlı bir apartmanın 18. katında meydana geldi. Evin balkonuna kuşların gelmemesi için asılan poşetler bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Koku ve dumanların açık balkon kapısından içeri geldiğini fark eden ev sahibi balkona çıktığında poşetlerin ve orada bulunan diğer eşyaların alev aldığını gördü.

İçeriden bir damacana suyla balkona geri gelen ev sahibi yangını kısa süre söndürmeyi başardı. Karşı binada bulunan başka komşusu o anları cep telefonu ile anbean kaydetti.

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Çıkan yangının kısa süre içerisinde ev sahibinin söndürmesi üzerine çevredeki komşuları rahat bir nefes aldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
poşet kuşlar Bursa

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