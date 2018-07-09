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 KUŞTEPE'YE OPERASYONUN POLİS KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 08:35 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA  Kuştepe'de dün  gerçekleştirilen narkotik operasyonu polis helikopteri kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA
Kuştepe'de dün gerçekleştirilen narkotik operasyonu polis helikopteri kamerasına yansıdı. Operasyonda 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü'nün katılımıyla dün Şişli Kuştepe'de önceden belirlenen 5 adrese helikopter destekli operasyon yapıldı. Operasyonda polis ekipleri birden çok evde ve şüpheli gördüğü kişiler üzerinde aramalar yaptı.

OPERASYON POLİS HELİKOPTERİ KAMERASINDA
Operasyon polis helikopteri ile de takip edildi. Karadan yürütülen çalışmalar boyunca polis helikopteri de havadan destek vererek operasyon anlarını kaydetti. Aramalarda , 102 adet uyuşturucu hap, 54 gram bonzai, pompalı tüfek ve 15 fişek, ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 13 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda 5 araca da trafik yönünden cezai işlem uygulandığı öğrenildi.
1'i kadın 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda polis ekipleri ayrıca, 5 metruk binayı ve 3 ayrı araziyi dedektör köpeklerle kontrol etti. Polis ekipleri ayrıca, 45 otomobil ve 15 motosikleti de denetledi. Toplamda 369 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) işlemi yapıldı.

Görüntü Dökümü:
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POLİS KAMERASI
-Polis helikopterinin havadan aldığı görüntü
-Polisin bina üzerinde aramalar yapması
-Evlerde yapılan aramalardan görüntü
-Evde bulunan silahlar
-Boş alanda dedektör köpek ile kazı yapılması
-Genel ve detaylar

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